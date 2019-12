Alexis a regardé l'émission de Cristina Cordula "10 ans de moins" et il nous raconte...

Bonsoir,

Ça va bien vous allez bien ?

Ça fait longtemps qu’on s’est pas vus ! Vous m’avez manqué...

La semaine dernière j’ai regardé une émission qui s’appelle 10 ans de moins, présentée par Cristina Cordula. Cristina Cordula c’est celle qui commence toutes ses phrases par magnifaïk. Oui vous voyez qui c’est ? Bah quoi ? C’est pas Simone Veil non plus, on a le droit de ne pas la connaître !

Bref j’ai regardé ça. Moi à la base j’étais pas chaud mais on est deux à la maison, et dans la vie faut faire des concessions... Moi j’peux manger du beurre avec le fromage mais en échange, on regarde Cristina Cordula

Au bout de 10 minutes à peine j’me suis dit “c’est tellement nul qu’il faut que j’en fasse une chronique”. C’est ce que je me dis systématiquement quand j’ai l’impression de perdre mon temps. Une fois je suis resté enfermé pendant trois heures dans les toilettes d’un train-couchette parce que j’ai pas osé réveiller les gens qui dormaient ; à l’époque j’étais pas chroniqueur mais j’vous l’raconterai un jour !

Alors le but de l’émission c’est de sélectionner des candidates qui font plus que leur âge et de leur faire gagner 10 ans. Par exemple une candidate qui a 40 ans mais dont les gens pensent qu’elle en a 50 passe entre les mains de Cristina Cordula et à la fin elle en fait 10 de moins, donc 40. Soit son âge réel. Donc l’émission pourrait s’appeler femmes qui font leur âge, mais c’est vrai que c’est moins vendeur que 10 ans de moins… enfin j’dis ça moi j’suis pas producteur, j’suis qu’un p’tit chroniqueur…

En gros le but de l’émission c’est de faire rajeunir les gens, mais en partant d’un âge supposé assez élevé quand même. Ils prennent un panel de gens, ils leur disent “vous lui donnez quel âge à la dame ?” Et puis ils retiennent l’âge le plus élevé. C’est le même fonctionnement que les sites de voyage qui te proposent des séjours à 50% du prix normal.

Sur ces sites tu peux trouver un séjour au ski dans les Alpes à moitié prix par rapport à la semaine la plus chère de la haute saison, mais si tu pars du 1er et le 8 juin. Alors l’avantage du ski au mois de juin c’est que y a pas grand monde sur les pistes mais l’inconvénient c’est qu’il faut venir avec sa neige quoi. Et quand t’as pas de voiture c’est chiant.

En tout cas Cristina Cordula c’est vraiment la bonne personne pour présenter cette émission. Elle elle a 55 ans mais quand elle parle elle en fait 16. C’est Magnifaïk ! Vous êtes des bombasses les filles ! Trop ca-nons mes chéries ! En tout cas elle encourage tout le temps les candidates. Et ça c’est beau ! C’est pénible mais c’est beau !

