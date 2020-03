Alexis nous raconte son dernier séjour au ski...

Oui Nagui, je suis un éternel estivant, j’ai toujours un maillot de bain sur moi, au cas où… Sauf que là on est en hiver et j’ai fait du ski. Moi je suis pas un grand skieur mais on m’avait invité : 4 jours en pension complète et du matériel à mon nom en échange de 20 minutes de spectacle, j’allais pas dire non. Et j’ai été bien reçu : tout seul dans un dortoir de 4 lits. Un lit par soir, c’était pratique.

Un des côtés agréables du métier d’humoriste c’est ça, c’est que tu peux échanger tes blagues contre une prestation.

L’autre jour je me suis fait contrôler sans ticket dans le métro, j’ai dit aux agents de la RATP « laissez-moi une chance... J’vous fait un petit sketch et si ça vous fait pas rire je paye »

50 euros j’ai payé ! Et si j’avais attendu le lendemain c’était 80 euros ! Les taux d’intérêts à la RATP c’est 60 %, à côté les taux d’emprunts au Venezuela sont bons... Bref...

Là j’étais aux Arcs, un très beau domaine de ski! Enfin c’est ce qu’on m’a dit - moi malheureusement j’ai une jambe plus courte que l’autre, pas grand-chose, 8 centimètres, mais du coup je tourne en rond. Autour de l’hôtel… D’habitude j’mets une semelle de compensation mais je l’avais oubliée. Ça tient à peu de choses les vacances…

Et j’ai aussi un bras plus court que l’autre, et c’est pour ça que mes chroniques tournent en rond aussi parfois. Mais c’est un autre problème. D’ailleurs j’ai aussi un bras plus court que l’autre, c’est pour ça que mes chroniques tournent un peu en rond parfois. Mais c’est un autre problème. Et si Juvabien, c’est Juvamine…

Excusez-moi…

C’est super la montagne, à l’exception de deux trois trucs qui m’énervent quand même: les gens qui skient trop bien par exemple... ils sont là, ils glissent avec détachement… avec les skis bien parallèles… tu sens qu’ils pourraient skier avec un ski mais ils en ont pris deux quand même, au cas où…

Les gamins de 4 ans qui skient comme des champions et qui te doublent alors que tu crois aller vite m’énervent également – ils sont là avec leur petite combinaison, leurs petites lunettes, leurs petits casques... c’est pour ça: quand je vois accident de bus scolaire à la montagne j’me dis “eh… y’a une justice…”

J’ai vu une démonstration de freeride aussi. Vous connaissez ? Des types qui font des figures acrobatiques pour divertir le public… Ça je comprends pas : risquer sa vie pour divertir les autres, et gratuitement en plus… ça m’échappe. Y’en a un qui m’a dit “et toi quand tu te retrouves devant Nagui, ça doit être impressionnant aussi!” Comparé à ton tremplin ? Pas tellement non !

