Ce matin, Alexis évoque des situations qui nécessitent beaucoup de courage qu’on n’a pourtant pas toujours…

Il en faut du courage pour se lever tous les matins ! C’est une belle qualité le courage... Moi personnellement j’en ai pas beaucoup du courage...

Parfois les gens me disent “mais si t’es courageux, t’as abandonné ton métier pour te lancer dans l’humour”. Faux ! J’me suis fait virer, c’est différent !

Moi quand j’étais petit je voulais être gens du voyage, puis finalement vous savez comment ça se passe : les vicissitudes de la vie, le succès de Kenji Girac, l'inflation immobilière dans le monde de la caravane... Mais dans la vie on fait pas toujours ce qu'on veut...

Là par exemple j’aimerais demander une augmentation parce que je suis le moins payé de la bande, mais j’ose pas vous en parler Nagui, parce que je ne sais pas ce que vous allez me répondre, mais j’ai ma p’tite idée… C’est comme une intuition, j’vous vois pas aller défendre mon dossier devant les RH…

Le problème c’est que je sais ce qu’on se doit mutuellement : moi je vous dois tout, et vous, bah vous ne me devez rien ! Donc on n’est pas sur une base de négociation très avantageuse pour moi ! Si vous me dites “désolé j’ai rien pu faire ”, j’vous répondrai “ok... merci quand même”... Comme la fois où j’ai voulu faire les chroniques du mardi…

Après bon, j’me dis que les autres sont arrivés avant moi, donc y a l’ancienneté et tout ça… mais Agnès, elle est arrivée 2 jours avant moi, est-ce que ça compte vraiment comme ancienneté ? En plus c’est une femme donc selon les statistiques de l’INSEE y a vraiment un problème... moi j’ai rien contre l’égalité homme-femme, si ça arrive un jour j’m’y ferai, on s’habitue à tout... mais de là à inverser les rôles ça va quoi…

Bref. Si je parle de courage aujourd’hui c’est parce que mardi dernier j’monte dans le métro et je me retrouve face à 2 jeunes qui écoutent de la musique très fort avec une enceinte bluetooth. Vous voyez le genre de jeunes ? Le genre on fait chier tout le monde parce qu’on sait que personne ne va rien dire ? Je sais pas quel fabricant a inventé les enceintes bluetooth mais on lui doit aussi les p’tits cons qui vont avec. C’est le problème des inventions, on n’anticipe pas toujours les effets pervers. Quoi ? Des civils tués au Yémen avec des armes françaises ? Mais comment on n’avait pas pensé à ça !

Pour en revenir aux jeunes du métro, ils écoutaient leur musique fort tout en demandant de l’argent aux gens aussi. Y en a qui doutent de rien : c’est comme les autostoppeurs qui font du stop torse nu avec un chien et une roulée dans la bouche. Et quand les gens leur passent devant sans s’arrêter ils font « eh... » comme si ça semblait anormal qu’ils ne soient pas pris !

