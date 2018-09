Alexis Le Rossignol profite de la venue de François Busnel, un animateur que lui et sa mère aiment beaucoup, pour lui lire un extrait de son prochain best-seller...

Bonjour Nagui, bonjour à tous… Bonjour Monsieur Busnel. Vous allez bien ? Vous êtes content d’être ici ? Globalement… Vous me connaissiez avant aujourd’hui ? Non? Vous vous êtes pas renseigné de qui allait être présent sur le plateau ? Ah…

Bon, en tout cas moi je savais que vous veniez aujourd’hui, et je suis content. Parce que je vous aime bien… Je vous aime bien mais ce n’est rien à côté de ma mère qui elle, vous adore. Elle a deux idoles ma mère : vous, parce que vous parlez bien des livres, et Elise Lucet, parce qu’elle est communiste.

Bah si, Elise Lucet elle est communiste, quelqu’un qui gratte comme ça là… c’est forcément une communiste… bah elle est pas de droite en tout cas... Ça c’est sûr.

Ma mère c’est une ancienne enseignante ; toute sa carrière elle s’est acharnée à transmettre son amour de la littérature à ses élèves. Et Dieu sait que c’est pas facile ! Surtout quand tu fais les moyenne section ! T’as beau leur lire les classiques : Popi, Tchoupi et Petit Ours Brun, y’en a qui n’écoutent qu’à moitié...

Alors vous êtes là aujourd’hui pour fêter les 10 ans de La Grande Librairie, qui est la meilleure émission littéraire de France. Et aussi la seule. Enfin l’une des seules. Demain si vous arrêtez et que Cyril Hanouna anime une émission littéraire, ça peut aussi être la meilleure de France. Et ça c’est un beau message d’espoir pour les gens qui ne se trouvent bons dans aucun domaine. Alors qu’on peut tous être bons dans un domaine particulier… pour peu qu’il n’y ai pas beaucoup de concurrence...

Par exemple, un gars qui n’est pas très sportif mais qui a quand même deux jambes peut rapidement devenir le meilleur spécialiste français du 34 mètres haies. Il suffit d’inventer la discipline. Et ça c’est accessible à tous ! Jusqu’à ce qu’un mec jaloux s’y mette aussi...

