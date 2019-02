Quand Alexis n'a pas de chronique à écrire, il a un peu de temps et il en profite pour zapper sur sa télé et se fascine pour les programmes de l'après-midi...

Alexis, de nombreux faits confirment que vous êtes un mec bien.

Oui, enfin plus ou moins. C’est pas très bien exprimé mais dans l’idée c’est ça.

Cette semaine encore, je me suis dit “l’espèce humaine va très mal, jamais un animal ne serait assez con pour faire ça…”

Pour faire quoi ? Bon, j’ai pas d’exemple précis mais y’a qu’à ouvrir les journaux… On est entouré de fous, moi j’ose plus sortir de chez moi, y a que quand je vois mon propre visage dans un miroir que je me sens en confiance ! C’est dire dans quel état d’angoisse je me trouve !

Heureusement qu’on a la télé pour se changer les idées ! Surtout l’après-midi !

À 13h40, y a « Crimes et Faits divers » sur NRJ12. J’adore, c’est un genre de JT des histoires de mœurs, présenté par Jean-Marc Morandini, un animateur qui n’a sans doute pas été choisi benoîtement pour animer cette émission. Un jour il dira “et tout de suite un reportage sur moi”.

Juste après « Crimes et faits divers », y a Affaire conclue avec Sophie Davant !

Vous connaissez « Affaire conclue » ? Evidemment, tout le monde connaît « Affaire conclue », ça cartonne, 2 millions de téléspectateurs, en plein après-midi. Mais qui sont ces gens qui regardent la télé à heure-là ? Et bien des gens qui ont le temps, à en croire leurs habitudes.

Si y a un truc qui rassemble les français, c’est bien ça : la possibilité de se faire un petit billet en revendant les vieilleries des grands-parents. Parce qu’à en croire les vendeurs, les objets c’est toujours des trucs qui appartenaient à leurs grands-parents. En même temps ça fait partie du jeu, ils vont pas dire “j’l’ai acheté 20 euros sur un vide-grenier, mon objectif c’est d’en tirer un billet de 100 et d’vous mettre une carotte de 80 au passage” ; non, ils préfèrent dire “ça appartenait à mon grand-père, je ne sais pas combien ça vaut mais j’y suis très attaché”.

Et ils ont raison : induire la notion de valeur sentimentale dans une négo c’est très bon ! Moi quand j’ai vendu mon Laguna Break y a 6 ans, j’ai dit “je l’ai trouvée dans le grenier, elle appartenait à mon grand-père”, et bah elle était côtée 2 500 euros mais le gars m’en a donné 3000 ! Parce que mon histoire l’a touchée !

Si dans 30 ans le petit-fils de Nagui passe chez Sophie Davant, elle lui dira “quels sont ces objets étranges, des animaux empaillés ?” Il répondra “Non, ce sont des chaussures, elles appartenaient à mon grand-père, il était animateur à l’époque de Michel Cymes”.

Elle répondra “Ah oui bien sûr ! Je me souviens très bien de Michel Cymes…”

En plus ce qui est bien dans Affaire conclue c’est que les acheteurs payent cash. Du business propre, sans intermédiaire, un beau doigt d’honneur aux impôts, sur le service public ! La dernière fois qu’on avait vu autant de gros billets à la télé c’était dans L’Instit avec Gérard Klein, alias Victor Novak, saison 4 épisode 21. C’était le grand frère du petit Raphi qui vendait du shit dans la cuisine du HLM, et ça empêchait son petit frère de faire ses devoirs. C’était bien l’Instit, une série basée sur des clichés, mais quand même tendre et humaniste.