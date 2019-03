Alexis pense que pour bien profiter des vacances il faut en ressentir le besoin et il nous en fait la démonstration...

C’est la reprise pour moi. J’suis tellement content d’être avec vous c’matin là ! J’ai l’impression d’être un gosse de maternelle qui goûte pour la première fois la colle Cléopâtre, j’en pouvais plus d’attendre la fin des vacances, j’étais pas bien !

Je sais que ça peut vous paraître bizarre de ne pas aimer les vacances, mais moi j’ai été victime d’une escroquerie : un jour un mec que je connaissais à peine m’a dit “fais ce qui te plaît et tu n’auras plus jamais l’impression de travailler” et moi j’ai appliqué ça bêtement, sans me dire que quand on a jamais l’impression de travailler, on a jamais l’impression non plus d’être en vacances.

Si je recroise cette personne je vais lui dire “eh vous, j’ai suivi votre conseil et maintenant j’déprime pendant les vacances, vous êtes content de vous ?”

J’aurais dû me douter que c’était pas un bon conseil, ce gars-là je l’avais rencontré à une soirée networking, vous savez, ce genre de soirées où des gens que tu n’as jamais vu s’approchent de toi en te disant “Eh salut! Je m’appelle Fabrice, je suis consultant indépendant en stratégie d’entreprise"

Toi tu lui as rien demandé, à la base t’es venu pour le buffet, tu viens de te brûler en avalant un ptit four, t’as un noyau de pruneau dans la bouche et tu fais “Eh, consultant indépendant en stratégie d’entreprise, c’est super ça !”

"Merci… et toi tu fais quoi ?"

“Bah moi je suis comme toi, je suis au chômage, sauf que je l’assume !”

Le mec qui m’avait dit “fais ce qui te plaît et tu n’auras jamais l’impression de travailler” il était commercial dans les broyeuses à papier. J’ai rien contre les broyeuses à papier mais c’est là que tu te dis quand même, questions conseils avisés y’en a qui doutent de rien. T’as envie de lui dire « et ton conseil par rapport à toi-même tu… non ? » Il m’a rappelé mon entraîneur de foot qui nous parlait endurance tout en fumant des clopes…

Bref, moi je pense que pour bien profiter des vacances, faut en ressentir le besoin. Par exemple vous Nagui, vous faites ce qui vous plaît dans la vie mais vous le faites peut-être un peu trop, donc vous prenez des vraies vacances. Des vacances qui vous permettent de vous ressourcer, et aussi d’oublier que malgré votre succès vous êtes assis à moins d’un mètre de Daniel Morin 5 fois par semaine… Et ouais, y’a toujours une zone d’ombre au tableau...

Ceci dit, vous êtes très fort quand même, parce qu’avec la magie des enregistrements, même quand vous êtes en vacances, on vous voit à la télé. Quand on y réfléchit la télé c’est le seul boulot qui te permet d’être là même quand t’es pas là. Si ça se trouve Michel Drucker il a pris sa retraite y’a 10 ans et on est pas au courant !

