Ce matin, Alexis a du laisser sa place à un copain qui a l'humour dans la peau mais il manque juste de chute...

Moi je suis Franck Sans-Chute, je suis un copain à rouquin. Il m’a demandé de le remplacer. Rapport à ses ennuis de santé…

Hémorroïdes. Il a mangé indien hier soir et ce matin il peut pas faire de vélo hein... Il m’a envoyé un selfion, wow, des tomates cerises. J’lui ai dit “dis-donc rouquin, t’es en avance sur la saison !” C'est des sensibles dans la famille… et question gaz faut pas dormir sous la tente avec lui… enfin j'vous passe les détails.

Moi j’étais chanteur pis maintenant j’ai des manèges, je fais dans les fêtes de village et la forainerie quoi. Mais dans l’métier l’humour c’est un peu une deuxième nature, c’est pour ça que les gens reviennent… Franck Sans-Chute ça vient de là, c’est un pseudonyme, mon vrai nom c’est Franky Soleil. Je suis de la descendance à Madame Soleil quoi.

Ma spécialité à moi c’est les faits divers. Du coup j’ai préparé une petite chronique autour des faits divers récents quoi…

J'peux commencer ?

Est-ce que vous connaissez Gobi ? C’est un petit chien qui errait dans le désert de Gobi en 2016 et qui a couru pendant 4 jours au côté d’un coureur de marathon. Donc à la fin de la course, le gars a dit “j’vais l’adopter”. Mais c’est pas facile d’adopter un chien, les chinois ils lui ont dit “prenez un enfant c’est plus simple”. Il a dit “non non les enfants adoptifs c’est chiant quand tu pars en vacances, faut s’arranger avec les voisins, ils oublient de le nourrir… je préfère un chien”. Et bah ce chien il a réussi à le ramener et il a couru le marathon de Paris dimanche dernier. C’est pas une belle histoire ça ? Y a pas de chute hein, c’est pour ça que j’m’appelle Franck Sans Chute.

Fait divers numéro 2 : vous avez vu la semaine dernière Tiger Woods a gagné un grand tournoi, 11 ans après son dernier titre ! Il paraît que c’est le plus grand come-back de l’histoire du sport !

Et alors ? Moi je pose la question : est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Laurent Voulzy fait une pause de 11 ans entre chaque album et on dit pas “c’est le plus grand come-back de l’histoire de la chanson” - on dit “merde, Voulzy a remis ça”

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !