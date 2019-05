Alexis a une grande passion pour la cuisine, c'est bien connu !

Cuisiner c’est reposant, ça vide la tête… J’en parlais dans un rêve érotique avec Laurent Mariotte l’autre jour, il me disait “Alexis, je sais qu’on s’est croisé dans une partie fine mais depuis j’ai trouvé ma voix, je m’éclate. J’vais t’avouer un truc, je prends même plus de plaisir à cuisiner qu’à manger”.

Je lui ai dit “J’vais t’avouer un truc aussi, je regarde tes recettes et ça m’étonne pas”. Non déconne il est super Laurent, ma mère l’adore… Et j’veux pas me brouiller avec elle, l’héritage tout ça…

Ce que je veux dire c’est que c’est facile la cuisine…

On est là à nous émerveiller devant Top Chef, oh la la c’est beau, oh la la c’est gourmand, tu mets de la menthe, pour le peps tu mets du citron, pour le croquant deux tranches de concombre ou un radis et le tour est joué. Le reste c’est juste des beaux effets de caméra. Bien filmés 3 petits pois et une carotte ça fait envie. La télé ça embellit tout, il faut le savoir. Moi la première fois que j’ai vu Nagui en vrai j’ai retenu des larmes !

Et vous avez vu le garde-manger dans Top Chef ?

Dans la chambre froide t’as le PIB du Suriname en produits frais : les meilleures viandes, les meilleurs poissons, des fruits qui poussent que 3 ou 4 pays du monde et surtout, surtout, des fleurs comestibles! Les fleurs comestibles c’est le vernis à ongles des plats de chef, visuellement tu peux pas rater un plat avec des fleurs comestibles. Tu mets une vache qui rit et un boursin sur une petite planche, tu rajoutes une fleur comestible et t’as un plateau de fromages.

Mais donne leur 200 grammes de pâte, 1 demi-avocat et 1 boîte de sardines aux chefs, si y a pas de fleurs ils savent plus quoi faire…

Après Top Chef c’est bien quand même, parce qu’il y a un super jury. Top Chef c’est The Voice mais en plus crédible. Julien Clerc ça va encore, mais Jennifer c’est pas La Callas. Jennifer dans les années 70 au mieux elle aurait fait claudette. On n’a plus de grandes chanteuses francophones, Zaz rend hommage à Edith Piaf et personne ne dit rien. Sous prétexte qu' une personne est morte on ma respecte plus c est ça ?

Y a Angèle qui marche bien en ce moment, mais si elle fait la carrière de Barbara en portant des combinaisons de ski sur la plage moi j’veux bien faire des chroniques en string panthère sur les genoux de Daniel Morin.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !