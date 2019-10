Alexis a mangé de la compote avec des biscuits, acheté des poires et tout ça a consterné Pierre Arditi !

Avant de commencer, j’ai l’impression qu’il se passe un truc bizarre dans les coulisses de l’émission et que je suis pas au courant !

Quoi ? Tout le monde a été augmenté sauf moi ? Non, pire que ça : la semaine dernière j’ai vu Marina Rollman sur deux plateaux de télévision et j’ai entendu ça...

« Marina, on vous retrouve tous les vendredi sur France Inter »

Là j’me suis dit quoi ? Marina tous les vendredis ? Je savais qu’aujourd’hui elle remplaçait Fred mais les vendredis suivants, elle va remplacer qui ?

Là j’me suis dit “Alex, t’affole pas, prend ton millepertuis, Mouloud s’est trompé, ça arrive…”

3 jours plus tard, qui est-ce que je vois dans C à Vous - l’émission où un chef prépare un plat que personne ne mange ? Encore Marina. Et j’entends ça...

« Marina, on vous retrouve tous les vendredi sur France Inter »

Là j’me dis une fois ça va, deux fois ça fait beaucoup… oui, rigolez... je sais comment ça se passe, les cocus c’est toujours les derniers informés !

Quand un voisin te dit “dites-donc, votre femme commande beaucoup de pizzas quand vous êtes pas là...” au début tu comprends pas toujours que c’est une métaphore…

Bon sinon - l’autre jour j’avais une petite faim de galettes bretonnes-compote de pommes. Vous connaissez ?

C’est assez simple comme dessert : tu vas au supermarché, tu achètes un pot de compote, tu achètes des galettes bretonnes, tu ouvres ton pot de compote, tu ouvres tes galettes bretonnes - et tu les manges ensemble.

Au niveau de la technique de dégustation, y a deux écoles : tu peux soit tremper, soit alterner compote et galettes. Moi je trempe, mais libre à vous d’essayer les deux et de choisir c’que vous préférez, en fonction de votre personnalité.

C’que j’veux dire c’est qu’c’est pas parce que dans votre entourage on a l’habitude d’alterner qu’il faut s’interdir de tremper…

Tu peux faire la même recette avec des palets bretons…

Et y a des compotes allégées en sucre aussi, mais j’ai jamais essayé - gustativement, j’ai toujours peur que quand les fabricants retirent du sucre, ils retirent aussi un peu de goût au passage. Parce qu’on dit souvent “hum, il est bon ce fruit, il est bien sucré”.

