Ce matin, Alexis aborde les sujets qui fâchent !

Alors je vais commencer par un coup de gueule aujourd’hui ! Oui oui, je suis à l’antenne 4 min par semaine, c’est pas pour dire des banalités ! D’ailleurs très souvent les gens qui me reconnaissent dans la rue me disent “Alex, tu devrais donner ton point de vue sur des sujets qui fâchent, ça nous intéresse”

Bon, on m’a reconnu une fois depuis la rentrée, mais le type m’a dit ça… bah ça fait quand même 1/1, soit 100%

Alors oui, on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, mais y a des statistiques qui trompent pas!

Donc sujet qui fâche numéro 1 : La 5G.

Alors qu’est ce que j’en pense moi ?

C’est vrai, Macron en a parlé y a 3 jours, Daniel en a fait une chronique y a 2 jours en nous ressortant la musique de la pub Herta, à mon avis le compositeur est de sa famille… mais moi, je me suis pas exprimé sur le sujet encore !

Et les Français, bah ils attendent… C’est marrant, hier soir j’ai réfléchi et j’me suis dit - c’est vrai que j’suis épais comme un sandwich sncf…

Ah non, c’est pas ça que j’me suis dit, j’me suis dit que si j’étais là plus souvent les gens ils attendraient moins longtemps… pour avoir mon point de vue. comme quoi, l’accès à l’information ça tient à pas grand chose…

Bref, tout ça pour dire quoi ? Et bah je pense que concernant la 5G il a raison Macron, parce que si on a pas la 5G demain, c’est sûr qu’on va devenir des Amish, évidemment, parce qu’y a pas d’entre d’eux, c’est 5G ou calèche - calèche ou 5G.

Et vous savez comment on appelle un type qui a à la fois une calèche et la 5G ? Un gros connard !

AH AH : Edito ! Point de vue ! Engagement !! On la ramène moins autour de la table…

Et maintenant place au reportage de terrain…

Un jour je faisais du stop en Pennsylvanie - j’avais pas trouvé la gare à Philadelphie - et je me suis fait prendre par des Amish.

Et bah on a fait 10 kilomètres en 2 heures et demie, j’aurais été plus vite à pied… on était là assis dans la carriole, à traverser des paysages bucoliques, cheveux au vent, sans téléphone… mais l’ennui, l’ennui…

Et y en a pas un qui parlait, rien, que dalle, même pas des salamalecs de politesse du genre dis donc il fait beau, on a de la chance, si on était parti hier on aurait pris la pluie... moi j’étais gêné, j’essayais d’engager la conversation « Do you know Cloclo ? Comme d’habitude, My way, ouais, My way of Frank Sinatra, bah written by Cloclo originally... » Aucune réaction…

