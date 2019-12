Ce matin, Alexis nous parle de Nigel Richards le champion du monde de Scrabble...

Bonjour à tous,

Ça va bien vous allez bien ? Super.

Vous aimez jouer au Scrabble autour de la table ?

Est-ce que vous connaissez Nigel Richards ? Non ? Bah c’est dommage parce que c’est un génie ! C’est le nouveau champion du monde de Scrabble en français ! Si vous le frottez il trouve des mots que personne n’utilise sauf Edouard Baer.

Nigel Richards, c’est un gars, il pioche un W, un M et un K et il fait “cool, j’ai wakamé !”, alors que toi tu cherches discrètement sur ton portable si WEMK ça existe tout en disant “j’triche pas, j’réponds à un sms !”

Pour info le wakamé c’est une algue comestible dans la cuisine japonaise, vous savez les ptites algues vertes là. Moi au début j’les jetais, j’pensais que c’était de la deco, comme les algues qu’ils mettent autour des huîtres. Et bah non, ça s’mange, et au Scrabble c’est 25 points. 25 points non placés ! Parce que si tu mets ça sur un mot compte double c’est 50 points;

Et alors après si tu places wakamé sur un mot compte triple avec le W sur une lettre compte double, là c’est la fête du slip, 105 points d’un coup, félicitations du jury, remise d’une médaille par Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat. C’est les parents de Laurent Romejko, dans les Chiffres et les lettres.

Alors pourquoi je vous parle de Nigel Richards ? Bah j’vous en parle parce qu’il n’est pas français, et surtout parce qu’il ne parle pas du tout français ! Ça c’est fort hein, le gars il sait pas commander un pâté en croûte chez l’charcutier mais il est champion du monde de Scrabble en français.

Moi au début quand j’ai lu que le champion du monde de Scrabble francophone ne parlait pas français je m’suis dit “c’est pas possible, tu peux pas être le meilleur au Scrabble dans une langue que tu connais pas”, et bah si en fait, parce que quand on y réfléchit, c’est quoi le Scrabble ? C’est un jeu qui consiste à placer des mots du dictionnaire ou des verbes conjugués sur un plateau, mais t’es pas obligé de savoir c’que ça veut dire pour jouer! Comme la pétanque d’ailleurs, t’es pas obligé de parler français pour y jouer! Si tu tiens l’alcool c’est déjà pas mal ! C’est le point commun avec la politique: c’est pas nécessaire de connaître les problèmes des français pour essayer de les résoudre !

