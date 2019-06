Alexis a été chez le dentiste, le début de nouvelles aventures...

Alors on va parler hygiène bucco-dentaire ce matin. Oui, comme disait Francky Vincent, y a pas que la fesse dans la vie, y a les dents aussi.

Mardi matin je suis allé chez le dentiste. Et moi j’aime pas aller chez le dentiste. Comme tout le monde d’ailleurs, j’ai rarement entendu quelqu’un dire “j’ai dentiste demain matin, wow !”

Bref, j’aime pas aller chez le dentiste, parce que j’ai une appréhension, j’ai toujours peur qu’il m’annonce un truc grave que j’aurais pas remarqué moi-même, du genre « Monsieur Le Rossignol y a une gousse d’ail qui pousse sous vos molaires. » J’ai toujours peur aussi qu’il me dise “vous avez eu un appareil dentaire?” que je dise “oui” et qu’il fasse “hum... malheureusement j’ai l’impression que vos dents ont retrouvé la position qu’elles avaient avant l’appareil…”

Toi t’es là “Et merde! J’l’ai eu à 10 ans l’appareil, quand on me l’a enlevé j’étais à bac +2 - mon orthodontiste elle a eu 3 enfants pendant ce temps-là... 12 ans avec des barbelés dans les dents, c’est pas pour qu’à 34 ans on me dise qu’il faut recommencer !”

Voilà, j’ai peur de vivre ça…

Moi j’vais chez le dentiste pour me donner bonne conscience, parce que c’est bien d’y aller une fois tous les 2 ans, mais j’aimerais qu’il y ait un accord tacite entre moi et le dentiste, genre je viens, je paye, mais en échange tu me dis que tout va bien. Même si ça va pas, tu dis rien. Des caries ? Non non, vous n’en avez pas. Moi si je dois souffrir un jour j’préfère que ce soit plus tard.

Et puis j‘en ai marre des diktats de beauté imposés par la société : faut faire du sport, faut avoir de belles dents, faut des beaux cheveux… heureusement qu’on a des mecs comme Daniel qui s’en foutent de tout ça.

Ce qui m’énerve aussi c’est quand tu vas chez le dentiste et qu'au premier rdv il te fait rien. T’es là depuis 5 minutes et il te dit "Ok, alors on va commencer par un détartrage, vous avez des disponibilités la semaine prochaine ?"

Toi depuis 3 jours tu penses qu’à ça - t’as envie d’lui dire “Bah non, j’suis venu pour ça en fait, tu vas faire quoi toi ? T’as prévu d’regarder Motus ou quoi ? On peut le faire maintenant le détartrage, moi je suis dispo...”

Ah non, faut programmer un nouveau rendez-vous d’une demi-heure…

