Alexis le Rossignol est d'une triste humeur aujourd'hui, il avait réussi à arrêter, mais il s'est replongé... dans Cash Investigation.

Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, c’est l’heure de ma drôle d’humeur – mais cette semaine c’est plutôt une triste humeur Nagui…

Ah bon ? Qu’est ce qu’il vous arrive ?

Et bah j’avais réussi à arrêter pendant 6 mois et là bam, j’ai rechuté...

Nagui : la cigarette ?

Non non, pas la cigarette. Cash Investigation. J’ai regardé, une seule émission... et j’ai replongé…

Générique Cash Investigation

Moi je regarde ça comme un film d’horreur, parce que ça fait peur. Le dernier numéro c’était sur la pollution liée au plastique. En 2050, il y’aura autant de plastique que de poissons dans les océans. D’ailleurs, vous savez combien y’a de poissons dans les océans ?

Et bien personne ne le sait, parce qu’ils bougent trop… contrairement aux humains qui s’arrêtent de bouger quand on les compte…

En tout cas, y’a déjà des signes avant-coureurs de ce qui nous attend : moi mon poisson préféré c’est le surimi, et bah il a déjà goût de plastique. Et pourtant je le prends en filet chez mon poissonnier, pas en grande surface. C’est du surimi pêché à la ligne, pas du surimi d’élevage.

On est mal messieurs dames… Dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde! Hier je suis allé courir, au bout de 50 mètres, je tombe sur quoi ? Une bouteille de Coca. 10 mètres plus loin, je tombe sur quoi ? Une bouteille de Badoit. Je reprends ma course et là, qu’est ce que je vois ? Un sachet de mozzarella. Pourtant c’est pas pratique à manger la mozzarella quand t’as pas d’assiette...

Vous savez combien de temps j’ai mis à boucler mon tour de terrain à cause de ces déchets ? 1 minute. Tout rond. C’est rare de faire des temps tout ronds comme ça… d’habitude je fais entre 54 et 56 secondes... mais là 1 minute.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !