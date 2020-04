Alexis aime beaucoup cette période… il nous dit pourquoi

Bonjour à tous, ça va bien vous allez bien ? Bah moi aussi ça va…

Vous m’aviez oublié non ? Ou alors vous vous êtes dit Rossignol il doit pas avoir internet, on va pas l’déranger...

Et bah si, il a internet, et il est là !

Non mais pour les auditeurs qui se posent la question, je reprends les chroniques après tout le monde parce que je confine trop, et je savais pas que l’émission avait repris…

Moi le confinement j’adore : je crois que la France dans sa version bouddhiste avec méditation et yoga le matin je la préfère à celle de d’habitude.

J’en suis au point où j’me dis la vie monastique ? Bah pourquoi pas en fait ?

Au début, j’avais un peu un syndrome de l’imposteur vis à vis du confinement, j’me disais “Un confinement, j’crois que j’ai pas les compétences ! Y’en a qui ont des prédispositions à ne rien foutre qui sont tellement supérieures aux miennes…”

Le confinement c’est vraiment la revanche des fainéants, c’est le gouvernement qui leur dit vous foutez rien ? Et bah continuez les gars, surtout changez rien, vous êtes parfaits.

J’ai un pote, là il vit son meilleur moment !

Mais après le syndrome de l’imposteur je crois que j’ai développé un syndrome de Stockholm vis à vis du COVID19 parce que grâce à lui je suis retourné vivre chez mes parents, j’ai fait un voyage spatio-temporel 22 ans en arrière ! Et alors pour pas les déranger dans leur quotidien, bah je fais rien. J’attends qu’ils m’appellent pour manger. J’ai proposé d’aider ma mère mais elle me dit non non, fais ce que t’as à faire… donc bah je fais rien.

J’ai juste fait une tarte au citron meringuée la semaine dernière.

Vous voyez ce que c’est la tarte au citron meringuée ? C’est une pâte sablée avec une crème de citron et de la meringue au-dessus quoi, ça fait trois niveaux.

Bref, je vis un truc très particulier en ce moment chez mes parents, dans ma tête j’ai 14 ans, là on est en avril 98, et ça veut dire quoi, ça veut dire que dans 2 mois c’est le début de la coupe du monde… et on a une équipe terrible cette année. Déjà on Guivarc’h devant, Guivarch c’est 21 buts avec Auxerre cette saison.

Au milieu on a Didier Deschamps, esthétiquement c’est pas Maldini mais il lâche rien, et surtout on a Zizou et moi j’pense que cette coupe du monde c’est celle de Zizou !

J’aime tellement le confinement que j’me lève tôt le matin, pour confiner encore plus. Hier matin, j’étais debout à 7h, à midi j’avais déjà rien fait pendant 5 heures ! J’ai jamais été aussi productif.

C’est pour ça, l’autre jour quand Macron a dit confinement jusqu’au 11 mai, j’étais triste, je me disais mais non, pas déjà, y’a des rues dans un rayon d’un kilomètre autour de chez moi que je connais pas encore !

En même temps pour les humoristes j’crois qu’le confinement ça va durer très longtemps, parce que sur l’échelle de l’utilité sociale on est derrière la farine.

Y’a tellement de trucs drôles qui circulent sur les réseaux sociaux… Même au gouvernement ils sont drôles : Sibeth N’Diaye avec son running gag sur les masques à mon avis elle remplit l’Olympia. « Je le répète, les masques ne servent à rien » Ahahah ! Énorme ! Meilleure vanne du confinement !

Voilà, donc moi j’en suis au stade du détachement total en fait. J’attends qu’on décide à ma place ce que je ferai dans les prochains mois.

Peut-être que je vais être payé pour assembler des respirateurs à la maison, je sais pas.

En attendant il faut bien garder un peu de lien social donc bah merci de vous être souvenu de moi, j’suis ravi d’faire du télétravail avec vous,

Allez, excellent week-end à tous !