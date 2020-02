Aujourd’hui Alexis nous parle d’un article qu'il a trouvé dans le journal suisse "Le Temps"

Il porte bien son nom ce journal. Le Temps, en Suisse.... Vous avez Le Temps? On a toujours Le Temps… Oui, tous les suisses parlent comme ça, il faut le savoir.

Marina c’est juste l’exception qui confirme la règle…

Alors cet article il s’intitule "Les connards conduisent-ils des Mercedes, ou bien les Mercedes transforment-elles les gens en connards ?"

C’est très sérieux, c’est un article qui reprend les travaux d’un chercheur finlandais qui a cherché à savoir si les gens qui se croient tout permis au volant ont une attirance pour les grosses berlines allemandes ou si c’est le fait de conduire ces voitures qui convertit les hommes en connards.

À mon avis, ce monsieur s’est posé la question mais il avait déjà une petite idée derrière la tête… Ça sent le type qui va à la FAC à vélo et qui s’est fait renverser par une Mercedes… mais j’ai cherché des infos sur lui parce que j’avais son nom mais j’ai rien trouvé: rien sur google, rien sur facebook, rien sur instagram! À mon avis c’est un Daft Punk… ou alors c’est Manuel Valls… il s’emmerde et il fait de la recherche sous un faux nom…

Alors l’étude est intéressante parce qu’elle commence par définir le connard au volant. Bon, y’a pas beaucoup de surprises hein: le connard au volant c’est celui qui grille les feux ou qui ne respecte pas la priorité aux piétons ou qui roule trop vite, et qui est dénué d’empathie. Par exemple, un conducteur qui écrase un enfant devant une école et qui crie “et merde... j’vais être en retard là” - et bah c’est un connard. Sauf si l’enfant n’a pas regardé des deux côtés avant de traverser, évidemment. La c’est un problème d’éducation, faut tout reprendre depuis le début… enfin, avec un autre enfant, si y’a un petit frère ou une petite soeur par exemple…

Et alors dans le cas s’il y’a deux ou plusieurs connards dans une voiture, le connard au volant, c’est celui qui conduit.

Petite précision aussi: le titre de l’article c’est Les connards conduisent-ils des Mercedes, ou bien les Mercedes transforment-elles les gens en connards? mais en fait l’étude ne s’intéresse pas uniquement aux Mercedes, c’est toutes les voitures de luxe et leurs propriétaires qui sont concernés. Il a mis Mercedes en avant pour faire du clic, pour attirer le chaland comme on dit dans la grande distribution, mais ça concerne toutes les grosses cylindrées. Non mais je précise parce que y’a p’t’être un mec qu’est en train de garer son 4x4 sur une place handicapé et qui se dit “moi ça va, c’est un Range Rover”. Non non, rassure-toi, tu peux venir à la fête des connards, on t’a gardé une place!

Alors le chercheur a fait passer des tests de personnalités à des gens qui possèdent des voitures de luxe et à des gens qui n’en possèdent pas, pour définir leur traits de personnalité. Et les résultats de l’étude c’est que les détenteurs d’une voiture de luxe sont souvent plus égocentriques, narcissiques, têtus et désagréables que les autres… et surtout ils sont plus individualistes! Et les gens individualistes, ils adorent les voitures de luxe.

On apprend des choses hein…

