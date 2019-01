Alexis, selon le dernier rapport de l’ONG Oxfam, les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d’argent que la moitié de l’humanité.

Oui Nagui, on entend souvent dire que les plus pauvres n’ont rien, mais c’est faux ! La preuve : la moitié la plus pauvre de l’humanité est aussi riche que les 26 personnes les plus riches du monde ! Donc mine de rien, en mutualisant un peu, les pauvres ont du pognon ! Et le tout sans posséder aucune entreprise ! Malins les prolos !

Bon, j’aurais pu finir cette chronique là-dessus mais y a un mais…

L’année dernière le même rapport affirmait que les 43 milliardaires les plus riches du monde possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité, alors que cette année il suffit de prendre la fortune des 26 premiers milliardaires pour avoir la somme des possessions des plus pauvres. Autrement dit, sur le dernier exercice comme on dit dans la finance, le cours du riche a monté alors que le cours du pauvre a baissé. Mauvaise année pour ceux qui ont cru à une remontée des pauvres sur les marchés, c’est comme le bitcoin, fallait investir plus tôt !

Alors les gens crient au scandale en disant “oui, les riches s’enrichissent sur le dos des plus pauvres, ils sont toujours plus riches, les écarts se creusent…”. Moi je suis pas économiste, mais à mon avis, le problème, c’est pas les riches, c’est les pauvres. Parce qu’ils sont jaloux ! Ils sont là à attendre sur les trottoirs alors qu’il suffit de traverser la route pour trouver un job ! À part en Inde où c’est compliqué de traverser à cause des rickshaws et des vaches sacrées qui squattent la chaussée, les autres n’ont pas d’excuse !

Qu’est ce qu’on peut reprocher aux riches ? De faire des montages financiers pour payer moins d’impôts ? Et les gens qui dorment dans la rue, ils en paient des impôts ? Mais exiger des autres la vertu qu’on ne possède pas soi-même, ça s’appelle du cynisme.

En France on a toujours cette tendance à associer la richesse à la malhonnêteté et à l’absence totale d’éthique ! Alors que l’éthique et la richesse ne sont pas incompatibles ! Regardez Bernard Tapie, il a parfois été honnête !

Et puis les riches, c’est quoi ? Des gens qui ont des belles dents et qui savent s’entourer. Rien de plus. Les riches ils ont des fiscalistes, des gens dont le métier est de voir les failles du système, d’inventer des combinaisons, de dissimuler, de feinter… ces gars-là, ce sont les Zidane de la finance. Le fisc contre-attaque ? Passement de jambes, roulette, passe en profondeur, but ! 1-0 pour les îles Caïman !

Alors que les pauvres, ils sont là, embourbés dans leur entre soi... Mais c’est en s’ouvrant aux autres qu’on s’améliore! Regardez les records d’audience de cette émission depuis que je suis arrivé! Et puis cette passion du vivre au jour le jour, c’est pas bon ! Faudrait des fiscalistes de la pauvreté, des gars qui diraient aux plus pauvres : fais-moi confiance, place 3 rupees sur le vendeur de cannes à sucre, cette semaine il fait beau ça va marcher…

