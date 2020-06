C'est enfin les vacances pour Alexis le Rossignol, mais ne serait-ce pas une fausse bonne nouvelle ?

Bon, bah on y est hein, c’est ma dernière chronique de la saison, demain c’est la dernière émission - et après, vacances !

Hier j’ai cru que les filles étaient déjà en vacances d’ailleurs, y’en avait pas une à l’antenne, je me suis dit “merde, Daniel a tenté un truc”, il s’est dit c’est la fin de saison, après ce sera trop tard… Sans doute cette histoire de plan à 4 dont il m’avait parlé une fois...

Pourtant je te l’avait dit “Daniel, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée...”

Alors pour les auditeurs qui regrettent déjà les chroniques rassurez-vous, Tanguy garde le créneau cet été, il fera une chronique d’une heure tous les jours, ça s’appellera Tanguy Pastureau parle autant que Nagui

Bref, on est en vacances.

Mais j’ai l’impression que c’est une fausse bonne nouvelle : ça fait trois mois qu’on a pas gagné une thune, moi j’ai 250 euros sur mon compte et va falloir tenir jusqu’à la fin du mois d’août comme ça, ça sent le jambon macédoine sans jambon ça - franchement cet été si vous me voyez faire du stop sur les routes de France au mois d’août, prenez-moi s’il vous plaît.

Ne vous dites pas tiens, il ressemble au gars qui fait des chroniques sur France Inter lui - non, il lui ressemble pas, c’est lui!

Et si vous voulez m’inviter chez vous aussi, n’hésitez pas, Bretagne, Loiret, Auch, je vais partout.

Sinon, si on fait un petit bilan de la saison, moi je dirais que j’ai adoré. Ah oui, saison incroyable, on s’en souviendra de celle-là, surtout des 3 derniers mois, quand on pouvait bosser en slip et prendre des douches pendant les émissions.

Vraiment, mis à part le moment du blind test dans mon cas, hier soir en écrivant cette chronique je me disais : est-ce qu’on a pas vécu la meilleure saison depuis ses débuts?

Et c’est pas uniquement le fait de ne pas avoir côtoyer Daniel Morin pendant 3 mois qui me fait dire ça, même si c’est vrai que ça joue forcément.

C’est pas non plus le fait de ne pas avoir été interrompu et moqué pendant mes chroniques par des invités comme Pierre Arditi ou Olivier Marchal - Dieu les jugera ces gens-là.

Non, je pense simplement que nous comme tous les gens qui ont fait du télétravail pendant le confinement, on a réalisé à quel point on avait pas besoin d’aller au bureau pour être efficace.

En fait tout marche aussi bien à distance qu’en présentiel, à part l’aquabike peut-être - et encore, si t’as une très grande baignoire ou un tout petit vélo, tu peux tenter.

Non moi je trouve que les gens ont bonne mine en ce moment - j’ai joué un extrait de mon spectacle sur scène lundi soir, j’avais une appréhension terrible, je me disais est ce que les gens vont être réceptifs ?, Et en fait c’était génial, à un moment donné ils ont même ri.

Après le spectacle y’a une dame qui m’a dit je vous adore sur France Inter, je vous suis depuis que vous avez fait Montreux - j’étais hyper flatté, le seul truc c’est que j’ai jamais fait Montreux… elle m’a demandé un autographe, j’ai signé Marina Rollman, elle m’a dit merci j’ai répondu Mazel Tov - c’est 10 euros

Les gens sont en pleine forme, moi-même je positive comme jamais, je me suis fait voler ma veste et des lunettes de soleil à ma vue dans un train la semaine dernière, le premier truc que j’ai pensé c’est “j’espère que la correction lui conviendra”

La seule personne énervée que j’ai vu depuis la fin du confinement c’est Philippe Etchebest à la télé, mais lui c’est son état normal.

Bref, le travail à distance c’est super - moi mes parents restent dans le garage pour pas faire de bruit pendant l’émission mais sans ça c’est idéal.

J’ai plein d’amis qui sont restés en télétravail depuis la fin du confinement parce qu’ils se rendent compte qu’ils sont bien plus efficaces de chez eux, déjà parce qu’ils perdent pas 2 heures par jour à dire des phrases comme ça va ? Ça se passe bien, ça reprend ? Non, c’est calme en ce moment, ou bah écoute, on fait aller.

Et aussi parce qu’ils savent que quand ils sont chez eux, plus ils sont efficaces, plus vite ils pourront faire autre chose de leur journée, un truc qui leur plaît vraiment et qui vient comme une récompense vers 17h, alors que d’habitude quand t’es au bureau et que tu pars à 17h, y’a toujours un collègue pour te dire “alors, on prend son après-midi?”

Phrase à laquelle tu te sens obligé de répondre non mais j’ai un rendez-vous chez l’ophtalmo que j’ai pris y’a 8 ans, tu sais ces rendez-vous on peut pas les laisser passer.

Alors qu’en vérité au fond de toi tu voudrais dire j’ai fini ma journée et j’t’emmerde.

On a l’impression que tout d’un coup les entreprises ont pris conscience qu’elles pouvaient faire confiance à leurs salariés et ça c’est quand même une belle avancée, surtout quand t’es un peu feignant par nature et que t’en profites aussi.

En tout cas je vous souhaite à tous un bel été, si y’en a qui comme moi n’ont rien de prévu ou bossent à distance pendant que leurs collègues sont en vacances, c’est à dire qu’ils vont simplement ouvrir leur ordi et vérifier toutes les heures qu’ils n’ont rien à faire.

Je reprends mon spectacle à Paris à partir du 10 juillet,

C’est très chiant de jouer en plein mois de juillet mais je profite de l’absence de concurrence - d’ailleurs mon spectacle s’appelle venez, y’a pas autre chose - et je le jouerai à 15h, comme ça vous pourrez venir pendant que vous bossez

En tout cas je vous dis belles vacances et à la rentrée, en slip aussi pendant les émissions, j’espère.