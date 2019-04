Alexis a une anecdote à nous raconter... encore une drôle d'aventure qui lui est arrivé mercredi...

Faut que je vous raconte une anecdote ; ça m’est arrivée mercredi dernier. Mercredi dernier pas avant-hier, le mercredi dernier d’avant. Mercredi en 8 si vous voulez. Je sais pas si ça se dit mercredi en 8, mais vous m’avez compris…

Bref, la semaine dernière... Ou hier, disons hier, en vrai ça change rien. Et en plus, plus l’anecdote est récente, plus t’as envie de l’écouter.

Ce matin, ouais on va dire ce matin, il faisait pas chaud ce matin pour un 26 avril, je descends acheter du pain et en rentrant chez moi je vois un monsieur qui promène son chien. Je crois que c’était un bulldog mais je suis pas sûr, en tout cas il était large, de loin et de dos il ressemblait un peu à une caravane pliante.

J’y connais rien en chien, moi question animal de compagnie j’ai un lapin.

C’est génial un lapin, ça miaule pas ça aboit pas, t’as pas besoin de le sortir… c’est comme si tu n’avais rien en fait. Bon question protection de la maison c’est pas la folie mais moi j’ai une technique, je vous la donne, j’ai mis un ptit panneau attention au chien sur la porte de mon appart. Parce que c’est dissuasif et souvent ça suffit. Si des voleurs se pointent ils vont se dire “pas ici, y’a un chien!” Et même, imaginons qu’ils aient une carabine à fléchettes pour endormir le chien, bah ils peuvent pas le faire, parce qu’il y a pas de chien!

Et au moins si vous rentrez chez vous après un cambriolage vous pouvez vous dire “bon, ils m’ont tout pris mais ils ont épargné le chien, c’est déjà ça!”

Bref, à un moment donné, le monsieur le détache et le chien s’arrête pile devant chez moi. Et il fait ses besoins. Des beaux besoins, franchement pour la taille du chien c’était flatteur, toutes proportions gardées un humain qui fait ça il peut prendre un selfie - Donc là je regarde le monsieur mais il ne se retourne pas, il continue son chemin, l’air de rien. Alors qu’il sait que son chien vient de faire ses besoins, il l’a pas détaché pour chasser une belette.

Donc moi je fais quoi? Je hèle le monsieur. Je fais “hey, hey…” c’est ça héler quelqu’un. Là il se retourne, il marche dans ma direction et il me dit “me fait pas la morale toi ! Me fais pas la morale!” Moi je lui dis “je vous fais pas la morale, vous ramassez les crottes de votre chien c’est tout”... J’étais énervé, j’ai failli lui dire “si vous le faites pas c’est moi qui vais le faire!”

Et là il me dit “les français ont voté Macron, si ils auraient voté pour Le Pen on en serait pas là!”

Oh je me suis dit “là on tient un champion”... Je reviens pas sur la faute de grammaire, on a pas tous eu un Bled à Noël - mais que veut dire cette phrase? “Si ils auraient voté pour Le Pen on en serait pas là…”

