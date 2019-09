Alexis a récemment changé de lunettes, toute une histoire !

Pour commencer… un grand merci à tous les auditeurs qui m’ont envoyé des messages depuis la reprise fin août. J’ai eu des “de mieux en mieux”, “tu t’es vachement amélioré”, “bravo, quels progrès!”... Eh, j’faisais d’la merde l’année dernière ou quoi ?

Quelqu’un m’a demandé si j’avais engagé un coauteur aussi. Avec quel argent ?

Les gens me demandent si je lis les commentaires sur youtube aussi. J’aimerais répondre “mais non, j’ai pas qu'ça à faire” ! Sauf que je fais que ça - de temps en temps j’suis là “ah l’bâtard”... j’ai envie de répondre “mais viens, viens faire une chronique clermont63 au lieu de parler !”

Je suis l’évolution des vues aussi, parce que YouTube c’est l’audimat des chroniqueurs. J’actualise, j’attends un peu, j’actualise, je mange, j’actualise... L’autre jour un pote m’a dit “Alex, tes vues à toi elles comptent aussi ! ” Oh j’ai dit “merde, si ça se trouve les 20000 vues, en fait c’est moi tout seul !”

J’comprenais pas comment Guillermo Guiz parvenait à faire autant de vues avec un contenu aussi moyen. Bah maintenant j’ai compris, il a embauché des enfants pour cliquer !

Bon allez, chronique !

Récemment j’ai changé de lunettes. Bon personne ne s’en ai rendu compte parce qu’à peu de choses près j’ai pris les mêmes qu’avant. (Bah oui parce que si j’avais changé j’aurais dû refaire l’affiche de mon spectacle - et refaire une affiche ça implique deux choses que j’aime pas faire: primo une séance photo et secundo une dépense inutile).

C’est pas facile à comprendre le marché de la lunettes. On y voit pas clair ! Moi je soupçonne la profession de maintenir volontairement une certaine opacité pour qu’à la fin on laisse des gros chèques - “c’est pas grave, c’est la sécu et les mutuelles qui payent” - Elles ont bon dos les mutuelles. Sauf qu’à la fin c’est nous qu’on paye quand même...

Alors toi t’es là “ok, donc si je comprends bien, je prends une première paire à plein tarif et j’ai une paire de lunettes à ma vue pour 1 euro de plus, à choisir parmi une sélection de lunettes moches en plastique, ou alors je prends une paire à plein tarif et pour 49 euros de plus, j’ai 1 paire avec des verres anti-reflets non amincis, toujours à choisir parmi les lunettes moches ou enfin troisième option, je prends une paire à plein tarif et pour 99 euros supplémentaires, je choisis la monture de mon choix avec des verres anti-reflets et amincis, à condition que la monture choisie soit d’une valeur inférieure ou équivalente à la monture principale, en vue ou en solaire peu importe.

C’est tout à fait ça, bravo !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !