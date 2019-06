Alexis ne pourra malheureusement pas assister à la fête de fin d'année de Nagui, il a donc pensé à quelqu'un pour le remplacer...

Bon bah on y est… voilà on y est, c est la dernière chronique de 11h22 de la saison. Et c'est moi qui m'en charge - j’ai l’impression d’être le dernier tireur de penalty d’une équipe de foot… bon souvent le dernier tireur c’est un défenseur. Le gars il a mis 4 buts dans sa carrière donc 2 contre son camp, quand il prend son élan les gens ont peur, ils se disent “oh lui, à tous les coups il va la mettre au-dessus”

Alors oui c’est la dernière et je suis content, l'autre jour Tom Villa a même parlé de nous chez Ardisson…

Moi j’étais là à attendre que mon nom sorte, et bah non. Si ça se trouve les émissions du vendredi elles ne sont même pas diffusées… comment j’pourrais savoir, j’peux pas les écouter, j’suis là !

D’ailleurs c’est peut-être pour ça que je suis le moins payé de la bande. 30 euros de moins que les autres par émission, vous trouvez ça normal vous? J’ai compté, ça fait un SMIC sur une année… Si j’étais une femme, j’comprendrais, on me dirait “tu sais, t’es moins… enfin t’es plus… enfin c’est l’usage” et je dirais “ah oui, effectivement, vu comme ça”...

Pourtant j’ai pas trié des lentilles avec des gants de boxe cette saison, les biographies je les ai lues, les films je les ai vus, les livres, bon bah j’les ai reçus…

En plus j’ai été le souffre-douleur de l’émission… j’mériterais une prime pour avoir encaissé c’que j’ai encaissé ; parce que j’veux bien être bon camarade mais c’est allé loin : ouais ouais, vous voyez très bien c’que j’veux dire - les brimades, les moqueries, l’atteinte à mon intégrité… et le sabotage de ma chaise y a 15 jours, c’était pas un coup des illuminati… hein Nagui !

Bon après j’suis pas à plaindre, j’ai croisé des gens sur ce plateau que j'aurais sans doute jamais croisé ailleurs. Le jour où j’ai été assis à côté de Benoit Poolvorde, j’me suis dit “Alex, qu’est ce que tu fous là ?” D’ailleurs il m’a posé la même question...

