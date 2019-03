Nouvelle aventure pour Alexis, il a fait du vélo et il a re-crevé ses pneus mais ce n'est pas tout...

Messieurs dames il faut que je vous dise quelque chose… je faisais du vélo hier, enfin quand je dis je faisais du vélo, j’veux dire je me déplaçais à vélo, je fais pas du vélo comme les gamins qui tournent autour du pâté de maisons en accrochant des cartes dans les rayons à l’aide d’une pince à linge pour faire des bruits de moto - ça j’ai arrêté en 2017… mais j’faisais du vélo et j’ai re-crevé en roulant sur des pavés. Du côté de Châtelet cette fois - les pavés ça pardonne pas: le pneu se coince et pfff… en 10 mètres ton pneu c’est la Belgique. C’est une métaphore pour dire que c’est plat… (Non mais j’explique, si t’as jamais écouté Jacques Brel tu le sais peut-être pas que c’est plat la Belgique).

Bon, j’ai un peu hésité à vous raconter cette anecdote, mais comme je crois que certains auditeurs apprécient la vacuité de mes chroniques, j’peux pas les décevoir en racontant des trucs intéressants. C’est comme vous Nagui, vous savez que vos fans adorent vos questions à rallonge, et c’est pour eux que vous continuez. (ou sinon vous auriez arrêté depuis longtemps). Pareil quand vous nous interrompez pendant nos chroniques, moi au début ça m’a troublé, j’ai dit à Tanguy Pastureau “dis-donc ami breton de droite, Nagui il fait toujours ça ou c’est qu’il a bu trop de thé vert?” Il m’a dit “te formalise pas, il fait ça pour ses fans”. C’est dangereux d’avoir des fans, parce qu’on est vite prisonnier de ce qu’ils attendent de nous. C’est pour ça que moi j’en ai pas.

Bon, tout ça ça nous fait pas un sujet de chronique non plus. Mais je voulais pas commencer en disant “Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler des femmes qui mangent le placenta de leur bébé”. Bah ouais, j’ai lu ça, paraît que ça se fait de plus en plus. À la base c’était une pratique courante chez les jeunes mamans chinoises, mais depuis peu les américaines s’y sont mises et là ça arrive en France.

Ça ressemble à des rognons mais ça se cuisine comme le poisson: cru, cuit, frit ou même déshydraté. Y’a même un bouquin qui s’appelle The Placenta Cookbook avec notamment le club sandwich au placenta et les lasagnes au placenta. Franchement j’ai vu des photos ça m’a donné faim. Y’avait une béchamel magnifique, enfin si tant est que ce soit une béchamel… Bref, il paraît que c’est bourré d’hormones et de vitamines, et ça permet aux jeunes mamans de récupérer beaucoup plus vite après un accouchement. Aux Etats-Unis y’a même une maman qui a repris le travail trois heures après son accouchement. En même temps elle bossait à la Poste donc bon.

On en parle parce que ça devient très à la mode chez les célébrités américaines. En Chine aussi mais les célébrités chinoises personne ne les connaît - à part Huan Huan et Yuan Zi, mais ce sont des pandas.

Donc parmi les stars américaines qui ont mangé le placenta de leurs enfants y’a les soeurs Kardashian. Elles n’ont peur de rien les soeurs Kardashian, depuis qu’elles ont donné leur cerveau à la science de leur vivant elles osent tout. Demain tu leur dis le cordon ombilical ça peut se manger avec du guacamole et des nachos, elles embauchent un chef mexicain pour leur préparer ça! Hola senora, aqui tiene, su taco de placenta. Le pongo tantita cebolla?

