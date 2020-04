Alexis se demande ce matin quelle est la bonne façon de confiner

Bonjour à tous, ça va bien vous allez bien ?

Kak dila, raasho? C’est du russe, j’m’y suis mis hier.

La semaine dernière j’ai appris l’arabe mais cette semaine comme il fait moins beau j’suis passé au russe.

uvelicheniye vous savez c’que ça veut dire ? Ça veut dire une augmentation s’il vous plaît… j’ai retenu ça, je sais pas pourquoi…

Bon, à part ça moi aussi ça va toujours,

Ça va toujours mais j’me pose quand même une question existentielle en ce moment, à savoir “est-ce que je confine bien ?”

Est-ce que le 11 mai quand je ferai le bilan comme Jacky et Benji, je pourrais dire j’suis content, j’ai vachement bien confiné pendant deux mois ? Ou est-ce qu’au contraire j’aurais des regrets.

Je sais pas,

J’aurais pu avoir une vie beaucoup plus punk que ma vie habituelle, j’aurais pu commencer les repas par le dessert et finir par l’entrée.

Parce qu’on nous a demandé de rester confinés mais on n’avait pas d’antécédent, et on n’a pas reçu un guide du confinement qui nous explique dans le détail ce qu’on doit faire de nos journées.

Sibeth N’Diaye aurait pu nous envoyer les recommandations du gouvernement, on aurait fait le contraire et ça se serait bien passé.

Est-ce que bien confiner c’est attendre que ça s’termine sans s’mettre la pression ou profiter de ses journées pour faire des choses qu’on a jamais faites ?

Un peu des deux sans doute.

Mais moi quand j’commence un truc que je fais jamais, la première question que je me pose c’est pourquoi j’le fais jamais ?

Et très souvent la réponse elle est évidente hein… j’le fais jamais parce que ça me vient pas à l’idée, et si ça me vient pas à l’idée c’est parce que j’m’en passe très bien. C’est pour ça que j’fais pas de natation synchronisée ! Jamais j’me dis Alex si t’avais appris à sortir les jambes de l’eau t’en serais pas là !

L’autre jour j’ai fait des sushis, à un moment donné j’me suis dit merde, est-ce que j’ai vraiment envie de rouler du riz dans des algues ? Que disent de moi les sushis ?

J’ai fait une recette en direct avec Cyril Lignac aussi, le plat c’était des croque-monsieur. Cyril Lignac il met une tranche de jambon et du fromage entre deux tranches de pain de mie et il croit qu’il nous apprend un truc.

La suffisance des grands chefs...

Moi parfois j’aimerais être comme ces gens qui ont l’air de s’éclater en partageant des vidéos drôles sur whatsapp… y’en a t’as l’impression qu’ils se sont donné pour mission de transférer tout c’qu’ils voyaient passer.

T’as fait quoi pendant le confinement ? J’ai transféré des memes. Le bonheur simple...

Dans son discours du 16 mars, Macron nous avait recommandé de lire aussi, vous vous souvenez, il avait dit “lisez”… mais il avait pas dit quoi.

Alors selon à peu près 100% des magazines, fallait lire Proust. J’ai lu partout que le confinement c’était le moment idéal pour lire Proust.

En gros Proust c’est un immense écrivain, mais c’est plutôt à lire quand on s’fait chier quoi.

C’est un peu comme si on disait y’a un plat qui s’appelle les endives au jambon, c’est vachement bon mais faut avoir très faim.

Et bah moi j’ai pas lu Proust…

À cause du titre... À la recherche du temps perdu, j’ai peur que ce soit prémonitoire, et qu’à la fin je m’dise effectivement, j’ai bien l’impression d’avoir perdu du temps là...

J’préfère attendre la version en 35 saisons sur Netflix.

J’ai lu des articles au hasard sur wikipedia aussi, ça, ça occupe bien.

Et j’ai appris plein de choses, par exemple, la Reine d’Angleterre, avant ses p’tits chiens c’étaient des corgis mais ils étaient trop fragiles, et comme elle a un peu une thug life, maintenant elle a des gorkis, c’est un croisement entre des corgis et des teckels

Voilà.

Par curiosité j’ai tapé mon nom dans wikipédia, pour savoir si quelqu’un qui s’ennuie pendant son confinement aurait pas eu l’idée de créer ma page, mais non, visiblement personne ne s’emmerde au point de faire ça.

Pourtant avec le confinement… mais non…

Bonne journée !