Angie Sunshine représente la France pour l'Eurovision, et offre en exclusivité sa prestation à France Inter.

Je suis ravie d’être dans vous aujourd’hui. Comme vous le savez, cette année, c’est moi qui ai été choisie pour faire échouer la France à l’Eurovision. Je suis chanteuse depuis maintenant 24 mois, depuis que j’ai couché avec André Manoukian. Mon modèle c’est Mariah Carey qui chante jusqu’à cinq octaves. Pour ceux qui ne le savent pas, sa voix est perceptible des dauphins. Moi ma voix elle est perceptible des tourteaux.

Et tant pis si je n’atteins pas les cinq octaves… sur France Inter je sais au moins que j'atteins les octogénaires et ça, ça me touche! Alors si mon son vous emporte n’hésitez pas à vous lever, à danser et à casser des meubles! C’est parti !

Bonsoir l’Europe!!!

Ma voix est comme un coton tige musical

Elle décolle ton cérumen et elle est primordiale

Ici le message est simple et circoncis

La France c’est le plus beau des pays

FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

La France c’est d’abord la diversité

Une main tendue vers un étranger

Même si c’est pour le repousseeeeeeerrrrr

C’est aussi le pays d’la finesse, / Du savoir vivre, et de la main aux fesses,

Viens découvrir l’amour à la française, / Je t’emmène avec moi sur la ligne 13,

Place de Clichyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Châtillon Montrouge / Frottis frotteurs

La sécurité sociale répare les fractures,

Les fractures sociales ne paient pas les factures.

Les socialistes ne sont pas tous des facteurs.

Mes phrases n’ont pas toutes un sens ma soeur!

Notre pays peut être fier de ses inventions!

Le braille le spéculum la soupe à l’oignon,

Contre la rage on a trouvé un vaccin,

Ça a marché sur tout le monde sauf sur Jean-Jacques Bourdin.

La France sent bon et a un super PIB

Produit intérieur brut de Fabergé

Ma voix est comme un coton tige musical,

La victoire de la France est primordiale

Votez pour la France et pas pour les suédois

Ou je me suicide aux Krisprolls chez moi

Merci c’était Angie Sunshine! Pour porter plainte contre ma prestation, n’hésitez pas à vous adresser à Laurence Bloch chez France Inter ! I LOVE YOU FRANCE!