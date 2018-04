Alison Wheeler explique la procédure à suivre lors d'un don du sang.

Si je suis là aujourd’hui, c’est que j’ai bravé les retards, les grèves, les odeurs d’aisselles ail et fines herbes des rames de métro bondées… car oui, j’aime mon travail. Oui! Mais au-delà de ça, j’avais un message de la plus haute importance à vous transmettre.

L’EFS lance un appel national aux dons du sang. L’EFS, qu’est-ce que c’est ? C’est comme l’ESF, l’école du ski français. Sauf qu’ils ne font pas de ski et que c’est pas une école.

En effet, cette année, l’EFS, l’Etablissement de sang français risque de manquer de réserves de sang à causes des nombreux ponts pendant lesquels les grosses feignasses seront absentes. Ah ça pour donner du sperme y a du monde, mais quand y a pas moyen de repartir avec le dernier Hot Vidéo y a plus personne, hein !

Et ce qui est beau c’est que tout le monde peut donner. Quel que soit votre groupe sanguin.

Si vous êtes du groupe 0- vous êtes donneur universel, foncez. Si vous êtes du groupe Kyo, vous êtes chanteur Universal, vous aussi foncez donner votre sang. Si vous êtes turc vous êtes donneur kebab.

Alors, pour ceux qui veulent donner, c’est très simple, rendez-vous dans les points de collectes de l’E.F.S. Pour ceux qui aiment recevoir, il y a aussi les collectes de poings dans les fesses, mais ça c’est une autre histoire.

L’opération se déroule en trois phases :

Premièrement, vous êtes accueilli pour répondre à un petit questionnaire totalement anonyme afin de vérifier vos antécédents. Des questions très basiques du style :

“Pesez-vous plus de 50kg ? “, “Etes-vous Xavier-Dupont de Ligonnès ?” “au cours des 4 derniers mois, avez-vous partouzé comme jaja sur des seringues Porte de la chapelle?”

Ensuite, on procède au prélèvement. Le don de sang s’effectue en position allongée... Alors, c’est vrai que c’est jamais facile de donner son sang la première fois. On est mal à l’aise...Heureusement, ils mettent une ambiance particulière...Un p’tit santé-mag qui traîne... un poster de Mylène Farmer sur le mur... et on se laisse vite aller ...