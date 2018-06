Alison Wheeler s'adresse à tous les jeunes qui chercheraient du travail pour cet été.

Bonjour à tous, bonjour Nagui, Bonjour la France! Vous le savez, nombreux sont les jeunes qui, abandonnés par Parcousup, vont chercher un job d’été, afin de se payer un tatouage tribal dégueulasse qu’ils vont regretter trois mois après. Et Comme aujourd’hui, avoir des parents premier ministre ne suffit plus pour être compétitif sur le marché du travail, rien de vaut un bon …. CV !!

L’occasion est donc toute trouvée pour mettre le nez dans certains CV et autant vous dire que ça sent pas bon. Albert, je vous rappelle qu’une coloscopie n’est pas un examen scolaire, mais un examen médical. Ça n’a rien à faire dans la catégorie Diplôme. Je sais combien il est difficile de se retrouver face à cette feuille blanche. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui souffrent en rédigeant leur CV et qui ont eu un jour le cœur brisé par un DRH. C’est mon Curriculum Vitaa.

Les jours passent mais tu n’y arrives pas,

A rédiger ton CV, c’est vrai,

Y a tellement de choses à ne pas faire,

C’est clair, y’a tellement de pièges à éviter,

Sauf si tu es le fils du PDGééééééé

Choisis bien ta meilleure photo d’identité,

Donne envie au RH de te recruter,

Évite la photo où t’étais déguisé, en Hitler, l’année dernière

Bourrée sous LSD

Vérifie ton adresse, ton numéro,

Oublie ton email et tes vieux pseudos

Ceux que t’avaient quand t’étais en galère,

ptitzizi du 95 @ caramail. fr

T’essaies de t’montrer sous ton meilleur jour,

Comme un cocu candidat aux Z’amours

T’essaies mais rien n’y fait, ça ne veut pas,

Ça n’prend pas, Tu n’y crois pas, Ton curriculum Vitaa

T’essaies de t’montrer sous ton meilleur jour,

Comme Jérôme Cahuzac devant la Cour

T’essaies mais rien n’y fait, ça ne veut pas,

Ça n’prend pas, Tu n’y crois pas, Ton curriculum Vitaa

Si tu n’as pas un bon parcours scolaire, mon frère,

Invente-toi un diplôme imaginaire, un Master

Ou un Bachelor en marketing de l’air, de ta mère la boulangère,

Option Greg le millionnaire

Parle de tes expériences professionnelles,

Pas du shit que tu vendais à Sarcelles,

Que tu adores les heures supplémentaires, les affaires et que ton frère

S’appelle Bruno Le Maire

Dis leur que tu parles anglais couramment,

Même Jane Birkin elle a un moins bon accent,

Et si on te demande tes centres d’intérêts,

Salaire, les RTT et les jours fériés

Et surtout la tuuuune !

T’essaies de t’montrer sous ton meilleur jour

Comme un puceau qui va bientôt faire l’amour

T’essaies mais rien n’y fait, ça ne veut pas,

Ça n’prend pas, Tu n’y crois pas, Ton curriculum Vitaa