Au cas où cette information vous aurait échappé, peut-être que vous vivez coupé des médias, mais il neige dehors. Incroyable nouvelle qui bouleverse notre quotidien et qui met des étoiles dans les yeux d'Alison Wheeler.

Bonjour à tous, bonjour Nagui. Bonjour la compagnie !

Ah la la, vous m’avez manqué. Je vous jure, je n’ai jamais ressenti une telle sensation de vide depuis le dernier album de Matt Pokora. Nagui, toute l’équipe, vous me connaissez bien. J’ai toujours dit que je pourrais aborder tous les sujets, ne me tairai jamais devant la censure ou la bien-pensance. J’ai une information capitale à vous révéler. Vous êtes peut être passé à côté sans le remarquer mais... Il neige dehors ! Nagui regardez il neige ! Vous avez vu ? C’est génial !!!

Bon je vous l’accorde, c’est un peu la pagaille depuis hier. Météo France a mis 28 départements et Bernard Montiel en vigilance orange. Oui les intempéries chamboulent notre quotidien… Oui, votre RER prend 20 minutes de plus... Oui, votre homme fait 20 cm en moins, car il fait froid, mais faut voir le bon côté des choses et la magie de la neige !

Moi, dès qu’y a de la neige, je retrouve mon âme d’enfant ! Vous savez, ma grande passion, mon dada, c’était d’aller dessiner des teubs sur les pare brises des voitures... Mais je vous rassure, j’ai mûri... Je les dessine vachement mieux aujourd’hui.

J’aime tant les batailles de boules de neige car c’est un moment de liberté où l’on peut laisser s’exprimer sa violence en visant le visage sans déclencher de conflit majeur. Vous savez je suis sûre que si les Israéliens et les Palestiniens avaient plus de neige, on n’en serait pas là.

Aaaah, la neige, c’est l’enfance.. les batailles de boules de neige… j’adorais ça… et les battle de “boule de neige”... Ouais parce que “Boule de neige” c’était mon pseudo de danseuse hip hop... Faut dire que je bougeais très bien le bassin et qu’il était très pâle. Bref. La belle époque !

C’est un peu ma madeleine de Proust, la neige. J’adore moi : les bouchons, l’autoroute, la circulation en accordéon ça me rappelle les départs de vacances où mon père disait : “Putain mais c’est pas vrai quel est le con qui a décidé de prendre la route aujourd’hui ?” Ah les vacances…

Heureusement, pour parler de la neige à BFM TV, ils ont déployé le même dispositif que pour couvrir la guerre en Irak. Les journalistes, ils ont bac +8 mais ils donnent les mêmes conseils que ma mère, de type : “Couvrez vous quand il fait froid” ou “mettez des gants”... Ou encore “ne mangez pas la neige si elle est teintée de jaune”.

C’est pas des vrais conseils ça les gars ! Mais y a plein d’autres choses vraiment plus utiles qu’on devrait savoir, non ? Comment fabriquer un igloo, par exemple ! Ou bien … Est ce que je dois dire à mon mec qu’il a un mickey gelé ? Comment savoir s’il neige ou si mon patron a des pellicules ?

Alors oui, on se gèle les ovocytes. Oui, il faut l’avouer, mettre un parisien dans la neige, c’est comme mettre un anglais au soleil. Ça tient pas longtemps. Mais essayons de rester positifs pour une fois. Est-ce qu’on pourrait pas profiter un peu de l’instant présent.

C’est comme si le ciel nous faisait à tous un mot d’excuse pour ne pas aller bosser ! Et rassurez vous la grisaille devrait faire son retour dès la semaine prochaine. Alors Merci la neige pour ce jour férié surprise! Vive la république et vive la neige !