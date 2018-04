Alison Wheeler milite pour le prélèvement à la source.

Bonjour à tous! Si je vous dis campagne vous pensez à quoi? Vous pensez soleil, repos, consanguinité… Eh bien vous avez tout faux et vous l’avez dle pot de nut’, car aujourd’hui commence la campagne d’imposition 2018!!! Yeahhhh!!!!

Alors non seulement je ne vous cache pas que c’est mon jour préféré de l’année. Juste après le beaujolais nouveau, et la Saint-Valentin pour mon rapport sexuel annuel. Mais en plus, tenez-vous bien, cette année, la campagne va permettre d’enclencher la réforme du prélèvement à la source qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Hhahahaha!!! Yesssss!!!!! Putain!!! Ouiii! Ah!!!! c’est bon ça!!!! “Prélèvement des sources” c’est beau, hein? Ça ferait presque un film de Marcel Pagnol.

- O Papet ! J’ai reçu un papier de la ville. Tu peux me lire Papet, parce que je suis un peu con.

- O Galinette. T’inquiète pas. C’est la déclaration ·

- C’est Manon, elle me fait une déclaration d’amour ?

- Oulà, non c’est une déclaration d’impôt, fada ! En effet, t’y es con toi ! On t’a fini au pastis ?

- Mais qu’est-ce que je dois faire ?

- Et bien rien. Ils vont prélever à la source!

Ça peut vous paraître bizarre, mais ... moi en tant que socialo-gaucho-lgbtqia-glutenfree, j’aime payer des impôts! Quand j’envoie mon chèque au trésor public, je suis tellement excitée, une vraie midinette… J’écris “Cher imposteur”...je mets des cœurs sur mes “i”, je signe avec les 3 “B”, big bisous bien baveux, je mets du parfum sur l’enveloppe, je la lèche et hop! Ça part dans la poste! Ca a quand même aussi beaucoup de bons côtés. Et je suis désolée mais de tous les prélèvements, c’est celui que je préfère! Je ne sais pas si vous avez déjà fait un prélèvement des selles, bah le prélèvement à la source c’est clairement au-dessus ! C’est jamais agréable, donc faut y aller d’un coup sec, un peu comme une bande de cire sur le téton. ET PAF! Mais le prélèvement à la source, c’est quoi ?