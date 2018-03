Alison Wheeler ne se sent pas bien : tous les symptômes portent à croire que ça y est, elle a trente ans...

Je sais pas ce que j’ai en ce moment, j’me sens pas très bien, j’ai un travail, j’ai une situation, j’ai un deux pièces… Je crois que j’ai attrapé un sale truc… Je crois que j’ai trente ans. Et ça me DÉ-GOUTE ! Trente ans, l'âge adulte, quoi. La maturité ! Vous faites comme si c’était un truc bien, mais on parle de maturité pour un fromage, c’est bien la preuve que ça pue ! Ouvrez les yeux ! Faites quelque chose ! Réagissez !

Avoir 30 ans, c’est presque la moitié de ta vie, c’est la demi-molle de l’existence. T’es plus un jeune con, t’es pas encore un vieux con, non plus. En fait t’es juste con.

C’est effrayant, parce que je ne me reconnais pas…

Je mange des légumes, j’ai rempli une fiche d’imposition, j’ai plus envie de frapper Bénabar, j’enlève le carton du rouleau de PQ quand il est terminé… Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis une autre femme ! Je suis devenue une adulte !

Et je dois vous le dire, tout a changé dans ma vie. Notamment sur le plan sentimental. Je suis méconnaissable ! A 20 ans, j’avais la vie sexuelle d’un bonobo, je sautais tout ce qui avait de la moustache et une visa electron. Aujourd’hui 30 ans, je découvre une nouvelle pratique sexuelle extrême : coucher avec le même mec. C’est un peu comme si t’étais fan de scrabble et que tu décidais de jouer avec le même adversaire en utilisant toujours les mêmes lettres et les mêmes mots. Migraine : 15 points.

Au travail, aussi ce qui a changé, c’est que... j’ai un travail !

Service public, fonctionnaire, avec tous les avantages qui vont avec : stylo de fonction, CDD de 4 minutes par semaines, et tutti quanti… Ah ouais, j’adore dire tutti quanti aussi ! Les amis, à 30 ans, ça a beaucoup changé aussi. Ils m’invitent plus qu’à des soirées “couple”. Les soirées couple, c’est comme des fêtes, sauf que t’as pas de musique, pas d’alcool fort et tu fais des vannes sur l’actu. Oui voilà, c’est une émission de France Inter !