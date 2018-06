Marie-Cystite célèbre l'ouverture de la Coupe du Monde avec une chanson.

Bonjour à tous, bonjour Naguiche, c’est Marie Cystit-hein! De la manif pour tous hein, oui Elle aime péter mais elle aime le sport également.

Oui n’en déplaise aux intellos gauchiasses de France Interhan, j’aime le football, et d’ailleurs, à la manif pour tous, on s’inspire souvent des chants de supportershan pour faire nos slogans. “Qui ne saute pas est musulman, an !”, ou encore “Jésuuuuuuuus est magiiiique”. Non j’adore ce moment de l’année incroyable où les gens différents se rapprochent…Tenez, moi et Leïla par exemple. On n’a pas le même maillot, mais on a la même esthéticienne. Hahahahahahahahaha.

Cette année, avec Edouard nous avons décidé d’emmener notre fils Jean-Gonzaguen avec nous en Russie pour lui inculquer l’amour de la patrie. Au programme : match de l’équipe de France, visite des goulags de Sibérie et si on peut, on aimerait lui offrir son dépucelage avec une professionnelle russe. La coupe du monde, c'est l'occasion d'être tous ensemble, d'oublier un peu nos petites guerres, nos rancœurs, nos différences … pour leur montrer qu'on va leur marcher sur la gueule aux Australiens ! Et pour marquer le coup, avec mon amie de la paroisse Anne-Marie, nous avons composé cette prière afin de soutenirhein les joueurs hétérosexuels de l’équipe de France.

Comme cette chanson est dédiée au football, s’il y en a qui veulent streaker pendant que je parle, y a pas de problème.

Avant j’avais peur, j’étais pétrifiée,

Je tremblais comme une feuille devant Killian M Bappé

Mais aujourd’hui j’ai changé

Et j’ai fini par l’accepter,

La mixité,

Umtiti m’a eu comme Gros Minet

Je ne sais plus,

Je perds la tête

J’ai sorti Jésus de ma vie

Mis Footix sur un crucifix

Quand l’arbitre siffle contre les bleus

Je jure comme dans l’exorciste,

Oh c’est affreux (sifflet)

Ta mère suce des queues en Ligue 2!

J’me reconnais plus

Je bois d’la bière

Je fais des rêves en 4 4 2

Ou je chevauche Christian Jean-Pierre

Mon mari ne m’reconnait pas

Au lit j’garde mes protèges tibias,

Protège tibiaaaaaaas

Si on gagne

La coupe du monde

J’organis’rai une grande fête

Me ras’rai le crâne au Gillette

Par contre si on n’est pas champion

J’appelle direct l’immigration

L’immigration,

Geraaaaarrrrd Colloooooomb

Un Pogba! un Killian !

Le Football c’est important

Merci France Inter! Merci gens de gauche!