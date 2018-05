Marie-Cystite tente de s'adresser aux étudiants qui bloquent les universités pour leur expliquer que cela ne sert à rien.

Bonjour à tous, bonjour’hein Naguiche. C’est moichein, c’est Marie-Cystitein de La manif pour tous, oui elle aime péter, oui mais surtout elle aime l’ordre.

Je ne vais pas passer par quatre chemins aujourd’hui, j’en ai marre du jeune! Et pour une fois, ça n’a rien à voir avec le ramadan.

Hier, je regardais mon sublime Jean-Baptiste Boursier sur ma chaîne préférée BFMTVche. Oui j’adore Jean-Baptiste Boursier, je trouve que c’est un homme qui porte bien son nom. C’est un nom qui porte à droite si vous voyez ce que je veux dirhein.

Alors qu’entends-je Jean-Baptiste ? Encore une fois, les étudiants bloquent les partielheins à Lyon, Marseille, Paris 8 et Limoges.

Ah mais quand je vois ça, j’ai le vague à Lâam. Mais Lâam dans the Island.

Ça me fout des chtars plein la gueule de voir des destins brisés par la bêtise et l’immaturitéche étudianthein. Mais nom d’un biactol périmé, vous entendez ce que je vous dis ou ça vous passe au-dessus de la zone T?



Hé-oh les étudiants de gauchein! Que revendiquez-vous? Vous faîtes blocage sur blocage, on va où comme ça? Vous vous prenez pour l’immodium de la société ou quoichein ?!

Vous reprochezhein à l’Universitéche d’être trop sélective, d’augmenter les inégalités et d’être injusthein. Mais vous savez la vie est injuste! Il y a des sélections partout dans la naturhein.

Par exemple, dans les portées de chiots, la mère abandonne les plus faibles, c’est la naturhein.

Et ils ne viennent pas bloquer des concours canins pour autant, en brandissant des banderoles avec écrit ”Wouaf the fuck”.

Le problème des jeunes d’aujourd’hui, c’est qu’ils ont tout, tout de suithein. Nous avant on voulait aller quelque part on prenait un vélo, les jeunes vont sur uber. Quand on voulait avoir un rapport, on allait à l'aumônerie, eux ils vont sur Tinderhein. Ils ont le sheitan, je vous le dishein!

Alors ça c’est la meilleurhein! Les étudiants, refusent de confier leur avenir professionnel à l’algorithme de Parcours sup… Mais lorsqu’il s’agit de leur avenir sexuel, là y a pas de problème. Parce que “tinder” et excusez-moi, mais ça n’est rien d’autre que le “Parcours sup de la teub”, le “Parcour’teub” !

Vous savez la France ne va pas vous allaiter jusqu’à vos 18 ans. Vous ne pouvez pas téter la France indéfiniment… La France a mal aux mamelles vous comprenez? La France a les seins aux genoux! La France a les tétés vidés ! Elle est fatiguée!

Non la réforme des universités n’est pas injuste. “Spoiler alerthein” C’est la vie qui est injuste! Et l’Université vous rend servichein en vous formant très tôt à l’injustichein.

Il ne faut pas croire que l’avenir va vous sourire comme ça! Parce que bien souvent ce qui vous attend dans la vraie vie c’est un sourire de Didier Deschamps.

Moi ça n’est pas le mondhein dont je rêve. Ce qui me fait rêver, c’est un monde plus juste, plus égalitairhein, où chacun a les mêmes chances de se faire discriminer, de se retrouver dans la filière qu’il n’a pas choisi, et de finir chroniqueur sur France inter.

Alors ne gâchez pas tout avec vos utopies. Avec cette réforme, c’est au moins l’égalité des malchances garanties pour toushan.