Alison Wheeler fait une chanson pour se révolter contre les tués sur la route, et fait pour cela appel à Larusso.

Je vous le dis, j’ai beaucoup de chance d’être encore en vie, car j’ai failli me faire renverser par une connasse qui téléphonait au volant. Et ça m’a fait chier. Déjà parce qu’elle n’a pas dit pardon, et surtout parce qu’elle avait un samsung. Ça m’a dégouté. Les gens n’ont aucun respect pour eux-mêmes.

Oui, ça va trop loin en ce moment. Ballec je vais vous parler de sécurité routière. Car oui, chaque année, plus de 3500 personnes perdent la vie sur les routes! 3500 personnes, imaginez c’est énorme… c’est l’équivalent de Bercy… mais pendant un concert de Shy’m.

3500 c’est beaucoup trop! Et je ne peux pas rester là à rien faire et à être inerte comme un putain de bulot à marée basse. Non! J’ai envie d’agir. Y a pas de raison que les routes soient aussi dangereuses que mes courbes.

Parce que ce n’est pas avec des autocollants “bébé à bord” qu’on va faire bouger les choses.

Pour que les gens se mettent à vraiment lever le pied, faut leur faire peur avec des autocollants du genre “Mathilde Seigner à bord”.

Alors je parlais avec moi-même l’autre jour et je me demandais :

-Mais meuf, comment faire pour sauver plus de vie ?

-Mais fais ce que tu sais faire de mieux !

-Hein ? Des pâtes au pesto ?

-Mais non, une chanson !

Merci d’applaudir les musiciens, y en n’a pas! Voici le code LARUSSO ! Balance le son, Didier !

Wow, tu vas conduire, je sais, oh no… tu oublieras…

Tu oublieras pas d’boucler

Ta ceinture,

Car si t’as un accident,

Tu peux être projeté

Et paralysé dans le vide

Et ta femme te quittera pour quelqu’un de valide

Tu oublieras pas d’t’arrêter

pour les piétons,

même s’ils r’gardent sans traverser

ils ont la priorité

Même les nazis, mêmes les cons

Et même Nordhal Lelandais

Tu oublieras le tuning, Taxi 4,

les doigts d’honneur aux radars

Tous ces mots, ces injures,

“Avance enculé de connard”

Tu oublieras, tu oublieras…

Code Larusso, yeah yeah yeah yeah yeah! Rest in peace Jean Jacques Larusso