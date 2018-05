Marie-Fiente et Jean-Boris présentent aujourd'hui dans "Radio Shopping" un nouveau produit révolutionnaire : le kit naturalisation et blancheur.

Votre radio-shopping vous est présentée par les préservatifs “Intiminou”. “Intiminou” préservatifs pour chats. “Miawwww”

MARIE FIENTE : Bonjour Jean-Boris,

JEAN-BORIS : Bonjour Marie Fiente, Chers amis, on est heureux de vous accueillir sur Radio Shopping, on démarre avec une très bonne nouvelle car nous avons reçu en exclusivité mondiale un tout nouveau produit ré-vol-lu-tio-nai-re !

MARIE-FIENTE : Une guillotine ?

JEAN-BORIS : ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

MARIE-FIENTE : ha ha ha ha ha ha…

JEAN-BORIS : Mais alors, qu’est-ce que vous avez ramené dans votre besace aujourd’hui Marie Fiente ? Je suis tout ouïe.

MARIE-FIENTE : Les américains nous l’envient Jean-Boris : c’est le “Kit naturalisation et blancheur”. Mais qu’est-ce donc que ce “Kit naturalisation et blancheur” ? Vous avez toujours rêvé de devenir un citoyen Français, avec de vrais papiers? Qui n’a jamais rêvé de devenir blanc comme un français devant sa fiche d’imposition? Nous avons la solution. Vous allez voir, c’est un véritable miracle!

JEAN-BORIS : Je ne boude pas mon plaisir Marie Fiente. Mais montrez-nous donc de quoi se compose ce kit.

MARIE-FIENTE : On commence avec ce premier élément Jean-Bo’ : le superbe enfant à suspendre et à sauver vous même ! Alors vous allez voir, il est extrêmement pratique et réaliste.

JEAN-BORIS : On dirait un vrai! C’est incroyable!

MARIE-FIENTE : Alors il peut être suspendu à un balcon, une gouttière, à Daniel Morin. … L’essentiel étant de le mettre en situation de danger. Alors, ce kit naturalisation et blancheur se compose également d’un white stick! Vous allez voir, c’est absolument incroyable! Avec une dosette par jour, en moins de trois semaines, devenez aussi blanc que le cul d’un anglais au mois de novembre.

JEAN-BORIS : Incroyable, mais comment ça marche ? Eh bien écoutons cet homme qui a testé pour nous le white stick!

“En seulement trois semaines, tout le monde me traite avec dignité, j’ai réussi à trouver un logement, un travail, à rentrer en boite, et j’ai même commencé à trouver qu’il y avait trop de noirs en équipe de France.

Certes, maintenant, je râle tout le temps, je danse très mal et j’ai un pénis un peu plus petit, et mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Merci White Sticks !”

MARIE-FIENTE : Une très belle histoire! Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis CON-VAIN-CUE!

JEAN-BORIS : Mais alors combien coûte cette petite merveille ?

MARIE-FIENTE : Grâce à ce fabuleux “kit blancheur et naturalisation”, transformez les Magic System en G-Squad pour la modique somme de 49,99€. Un kit IN-DI-SPEN-SABLE pour vivre en France en 2018!

Et en plus, nous vous proposons une série d’accessoires supplémentaires pour venir compléter votre kit:

“Une veste réversible d’une valeur de 39E99, afin de pouvoir retourner sa veste en toutes circonstances. Et un lot de d’excuses à deux balles “mais vous savez on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus”... Des œillères à 4 EUROS 99 pour ne pas voir les autres migrants. Et si vous commandez avant midi, le numéro perso de Gérard Collomb vous est offert, ainsi vous pourrez dénoncer les bénévoles qui aident les migrants en toute décontraction! Hahahahahaha

JEAN-BORIS: In-cro-ya-ble! Merci de nous avoir présenté cette petite merveille d’inhumanité. Vous revenez la semaine prochaine ?

MARIE-FIENTE : Oui, et j’aurai la joie de vous présenter une innovation en matière de nettoyage, car il s’agit du balai vapeur, mais où est-il?

Mais vous êtes assis dessus, Jean-Boris!

JEAN BORIS : Que je suis maladroit! A la semaine prochaine Marie Fiente!

MARIE-FIENTE : A la semaine prochaine Jean Boris !