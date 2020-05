Ce matin, Fanny nous explique en quoi la tradition du muguet de mai vient d’un énorme quiproquo.

Mais oui, c’est n’importe quoi d’offrir du muguet le 1er mai. Explications basés sur des faits véridiques scrupuleusement modifiés.

Cette tradition nous vient de Charles IX. Roi français du 16ème siècle, marié avec Elisabeth d’Autriche, sauf que, chose à savoir, Charles IX n’est pas exactement un mari de qualité. Puisque Wikipédia nous apprend à son sujet (ça c’est entièrement vrai) :

- « Un jour lorsque sa femme attrape une bronchite, il reste près d'elle et fait appel à (un médecin ? oh que non) des jongleurs pour la distraire => Génie !

Pas besoin de soigner ta femme si elle oublie qu’elle est malade. Donc elle l’avait vraiment mauvaise, il devait y avoir une sale ambiance. Il devait dire « tu as vu, avec TROIS BALLES ? » et elle, elle répondait *tousse*.

Tout ça pour dire, c’était hyper tendu entre Charles IX et sa femme Elisabeth. Ils se supportaient de moins en moins, ils se reprochaient plein de trucs, elle en pouvait plus qu’il fasse tout le temps sa blague de « allez ramène ta fraise ». A l’époque ça faisait un carton. La relation est de plus en plus bancale, Charles IX commence à aller dragouiller ailleurs.

Et c’est de là que viendrait la tradition : le 1er mai 1561, Charles IX distribue un brin de muguet à toutes les dames du royaume. TOUTES. Le mec devait être tellement en chien. On dirait moi quand j’ovule et qu’à 3h du matin j’envoie « tu dors ? » à mes 10 derniers matches Tinder en me disant qu’il y en aura bien un qui va répondre.

Bref, donc en lisant cette histoire de tradition, je me dis qu’il a fait ça parce qu’il voulait ken… Sauf que… Quand on se renseigne un peu sur le muguet, on apprend que :

Le muguet est une espèce de plantes herbacées vivaces des régions tempérées blablabla (…) C'est une plante très toxique, voire mortelle. L’ingestion d'une gorgée d'eau de muguet peut être fatale en quelques minutes. Ça ne colle pas. Pourquoi enverrait-il un truc dangereux à des filles qu’il veut pécho ? Ça ne tient pas debout.

Donc ma théorie, c’est que cette histoire est fausse. La tradition n’est pas née comme ça. Ce qu’il s’est vraiment passé, c’est que bieeeeen avant le 1er mai, Charles IX a commencé à ken toutes les filles du royaume. Toutes les villes des alentours avaient entendu parler de sa teub. C’était le Guillermo Guiz de l’époque.

Sauf que sa meuf l’a découvert, elle était hyper vénère et elle a voulu se venger. Comment faire ? En 2020, c’est très simple. Pour que ton mec regrette de te tromper, il suffit d’aller discrètement dans le répertoire de son téléphone, d’échanger le numéro de sa maitresse avec celui de sa mère et d’attendre qu’il envoie une dick pick.

Mais non seulement au 16ème siècle on ne pouvait pas envoyer de dickpick, les mms coûtaient trop cher, mais surtout, il avait de toute façon trop de maitresse. Elle aurait pas pu échanger tous les numéros.

Donc ce qu’Elisabeth a fait, elle a fait livrer du muguet à toutes les demoiselles de la cour au nom de son mari, avec une petite carte genre « Mange-moi. Signé : Charles IX emoji aubergine ».

Hécatombe. Toute les filles sont mortes. Elisabeth a fait genre « chépa ça doit être la peste ». Et le roi Charles IX, qui était mort de honte que sa femme l’ait grillé, il a dit genre « oui, tu as surement raison chérie ».

Donc les historiens n’ont jamais fait le lien entre les décès et le muguet et surtout, ils ont écrit que c’était Charles IX qui avait envoyé le muguet aux femmes du royaume.

Et aujourd’hui, non seulement on croit toujours à cette histoire de pacotille, mais surtout, on s’en offre toujours chaque année le 1er mai parce qu’il porte soi-disant bonheur et que, je cite « La tradition raconte que l’on peut entendre la douce musique de ces grelots blancs dans nos forêts ». Non hein. Si tu entends du muguet faire de la musique, c’est que tu viens d’en manger. Il te reste 4 minutes à vivre.

Donc prenez soin de vous, ne mangez pas de muguet et méfiez-vous si quelqu’un vous en offre.