Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Morgane Cadignan, et Fanny Ruwet a un message à lui faire passer.

« Non. Olala, il faudrait vraiment qu’on se trouve un lancement, ça fait des mois ». Non Morgane, je ne vous aime pas.

Parce que je voulais faire une chronique comme vous, pour dire que je ne vous aime pas. En faisant comme dans vos chroniques, donc en me basant sur des infos trouvées sur internet, sur Wikipédia, dans des interviews. Sauf que la seule interview de vous que j’ai trouvée, c’est celle que j’ai faite moi. C’était dans mon podcast. Super. Votre carrière a décidément décollé.

Vous n’avez pas non plus de page Wikipédia. Ça fait quoi de ne pas avoir de page Wikipédia alors que même René La Taupe en a une ?

Donc s’il vous plaît, parmi les auditeurs de France Inter un peu trop intenses, que quelqu’un crée une page wiki à Morgane. Mais en copiant-collant les infos de René La Taupe. Ce sera nettement plus comique.

Mais si vraiment vous voulez ajouter de vraies informations, vous pouvez noter que Morgane Cadignan - née le 2 décembre 1990 - s’est installée à Paris pour travailler dans la publicité - avant de faire le conservatoire. Elle est donc sagittaire ascendant gros cliché. Après ça, Morgane, vous vous êtes mise au stand up, et en 2019 au Festival d'Humour de Paris, vous remportez le prix d’écriture : prix d’écriture qui est celui qu’on reçoit quand on a un bon texte mais vraiment aucun charisme.

