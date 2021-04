Ce matin, Fanny Ruwet propose quelques idées pour pimenter un peu les parties de frisbee.

Petite devinette : comment savoir qu’une pandémie est dramatique ?

En fonction du nombre de morts. ALLEZ GROSSE AMBI.

Non.

Moi la raison pour laquelle je sais que cette pandémie est dramatique, c’est parce qu’en Belgique, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus a déclaré : « Vous pourrez vous promener, faire du vélo, de la pétanque, et des châteaux de sable si vous le faites très grand, histoire de garder vos distances. »

"Des châteaux de sable très grand pour qu’on puisse garder nos distances". Mais le mec il est zinzin, il n'a jamais été enfant ? Il ne se rappelle pas qu’au début on a des ambitions de ouf, on veut faire le plus grand château du monde avec des douves, sauf qu’au bout d’une heure on a la flemme, donc au final on a juste fait un muret. Et toute la plage n’est qu’une suite de murets d’enfants impatients.

Et ce même porte-parole a ajouté après avoir mentionné la pétanque et les châteaux de sable : « Sinon, il vous reste le frisbee. Pour moi, c’est vraiment l’activité idéale pour se retrouver tout en gardant ses distances. »

J’ai rien contre le frisbee. En vrai, les compétitions sont hyper impressionnantes et c’est toujours pratique de prendre un frisbee en allant à la plage parce que c’est comme une toute petite table, qui a la taille parfaite pour rouler un joint. En attendant que tes gamins arrivent en criant « regarde maman, on a construit un muret, on l’a appelé Jean-Louis ».

Donc j’ai rien contre le frisbee. Je trouve même ça super d’avoir inventé un boomerang pour les gens qui ont des amis. Et puis honnêtement, pour une fois que c’est pas moi le truc plat que les gens font tourner… C’est super. Mais en vrai… Vrai de vrai. Dans aucun contexte, le frisbee c’est l’activité idéale. C’est le jeu le plus chiant depuis "la Bataille". Ça n’a aucun intérêt.

Donc j’ai réfléchi. Et j’ai trouvé quelques idées pour pimenter un peu vos parties de frisbee.

- Idée 1 : au moment de lancer le frisbee, remplacez-le par une scie circulaire. C’est très pratique si vous avez un enfant et que vous en voulez deux.

- Ou bien, deuxième idée mais pour jouer entre adultes cette fois ! La frisbiffle : une gifle avec un frisbee. Attention à ne pas confondre avec le frisbite, pour lequel il faut lancer le frisbee avec…

