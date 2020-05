Fanny nous propose de bien choisir nos amis de déconfinement

- Regardez les amis, j’ai acheté une nouvelle plante. Un petit ficus. Je l’ai acheté parce qu’on dirait qu’il a un énorme pénis.

- En parlant de pénis d’ailleurs, vous saviez que le nom de l’émission, La Bande Originale est un hommage au pénis de Nagui ? D’ailleurs la plupart des émissions et séquences de France Inter doivent leur nom au pénis Nagui : Affaires Sensibles, Ça peut pas faire de mal, Remèdes à la Mélancolie, On va déguster, Boomerang (pour la forme). Tout fonctionne. J’adore ce jeu.

Je suis contente de vous voir. Parce qu’en témoigne l’introduction de cette chronique, je me sens tellement seule pendant le confinement, ça me rend dingue.

J’ai envie de sortir de chez moi, de juste kidnapper quelqu’un au hasard et de l’attacher à mon radiateur juste pour avoir un peu de compagnie.

Tout le monde pense que la pandémie, c’est le moment idéal pour relire Le Fléau de Stephen King, mais perso pars plutôt pour Misery.

Heureusement qu’on entre tout doucement dans la phrase de déconfinement progressif. On va pouvoir commencer à revoir des gens mais pas trop. Ici en Belgique, à partir de dimanche, on pourra avoir un entourage de quatre personnes : on pourra voir 4 personnes, mais toujours les mêmes de semaine en semaine, personne d’autre.

Je suppose que vous allez avoir une règle similaire en France ou qu’en tout cas on vous dira « ne fréquentez pas trop de gens », donc voici deux petits conseils pour bien choisir vos amis de déconfinement :

1) Qui ne vous juge pas. Jamais. Qui ne se moque pas de vous quand vous vous remettez l’intégrale des primes de la Star Academy qui sont en train d’être républiés en ce moment sur Youtube. Vous ne voulez pas d'un ami qui vous dit « ce truc débile t’obsède » (c’est faux), « en plus tu sais déjà qui gagne ». Et alors ? On s’en fout, Ce qui compte c’est pas la destination, c’est le voyage. C’est l’émotion. Hier j’ai une copine qui m’a appelée pour qu’on débriefe le prime 1 de la saison 2. On a débriefé un truc de 2002, c’est fou. Meilleur moment de ma journée. C’est ça que je veux dans ma vie des gens positifs. Qui sont d’accord avec moi quand je dis qu’Eva n’avait pas sa place au chateau. Elle ne sait pas chanter. Je suis désolée.

2) Gens avec qui en plus en plus de bien vous entendre, vous pouvez éventuellement vous pouvez coucher : parce si dans tes 4 personnes, tu dois inclure quelqu’un avec qui tu couches mais qui est un peu teubé, c’est nul, donc mettez en place des synergies, trouvez des gens que vous aimez bien et qui acceptent de coucher avec vous.

- Quand tu vis dans un petit appart, tu ne vas pas acheter une machine à laver ET un séchoir alors que certaines machines à laver font aussi séchoir. Certes c’est pas aussi bien fait, ça sera pas la lessive de ta vie, mais on est en guerre, faites pas les difficiles. L’important c’est que ça soit décrassé (le linge).

Sur base de ces conseils vous devriez avoir de chouettes amis de déconfinement. Que faire si vous vous lassez de ces 4 personnes ? Ajoutez un piment ! Couchez avec tous en même temps ? Cinq c’est un bon nombre : c’est impair y’a un roulement, y’a un échange, un peu de mystère après quand on essaie de trouver d’où vient la chlamydia, mais c’est pas ça que je voulais dire.

Si vous vous lassez de vos quatre amis, organisez un petit concours au sein de ce groupe. Exemple au hasard : chaque semaine, vous les évaluez, vous nominez les plus faibles, vous organisez un vote et puis vous en éliminez un.

C’est ce qu'on a commencé à faire dans La Bande Originale. Cette semaines les deux nominés sont : Daniel Morin : pour l’entièreté de son oeuvre et Marina Rollman : parce qu’elle angoisse tout le monde à laisser des noeuds dans ses écouteurs pendant ses chroniques.

Fin de semaine, un d’eux sera éliminé, comme l’a été Leila. Qui l’a d’ailleurs tellement mal pris que du coup elle fait semblant d’être en congé de maternité alors qu’elle s’est fait tej.

J’espère que mes conseils vous seront utiles. Prenez soin de vous et n’oubliez pas que le prime 4 de la saison 3 sort à 15h sur Youtube.