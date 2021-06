Fanny Ruwet ne sait pas comment elle ferait si elle devait trouver un coloc aujourd’hui, parce qu'elle ne pourrait pas faire autrement qu’être sincère. Elle lui dirait : "la vérité si tu attends que je cuisine, le seul truc que tu vas manger c’est tes morts."

Tellement hâte de me faire vacciner. Mais huit semaines entre deux doses, j’aurai l’impression d’être en couple.

L’autre jour, j’étais en terrasse, en train de faire la liste des gens que j'allais inviter à mon burn-out et j’ai entendu les filles de la table à côté de moi discuter. C’étaient deux filles qui apparemment envisageaient d’emménager ensemble en colocation et là, c’était la première fois qu’elles se rencontraient donc elles essayaient de se convaincre mutuellement qu’elles étaient la coloc idéale. Et c’était horrible.

Parce que c’était à la fois un entretien d’embauche et du speed dating. Donc la farandole des gros mythos. A un moment, y’en a une des deux qui a prononcé la phrase « J’aime bien cuisiner mais surtout, j’aime partager ce que je prépare ». Mais quelle suceuse.

Je sais pas comment je ferais si je devais trouver un coloc aujourd’hui, parce que je pourrais pas faire autrement qu’être sincère. Je lui dirais : la vérité si tu attends que je cuisine, le seul truc que tu vas manger c’est tes morts. Avec une petite bouteille de Villageoise à 2,80€ qui goûte le sirop et la migraine (à l’aller et au retour).

Je lui dirais aussi qu’il y a des soirs où je fume tellement de weed, même mon chat a la fonsdalle. Je le retrouve à 3h du matin en train de faire des pâtes. Il appelle ça des pâtounes.

Je lui dirais que je risque de changer la disposition du salon tous les mois pour me donner l’impression d’être une nouvelle personne. New place de canapé new me.

Je lui dirais qu’il est possible qu’il entende des voix dans ma chambre la nuit - parce que je pécho de ouf ? Pas du tout. Parce que la nuit, quand j’arrive pas à dormir, j’écoute des livres audio. Pour l’instant, je suis sur "Sorcières" de Mona Chollet. Et j’adore, mais à chaque fois je suis épuisée donc je m’endors en 5 minutes, je dois commencer le même chapitre le lendemain. Donc là ça fait 2 ans que j’ai commencé "Sorcières", je sais toujours pas de quoi ça parle. J’espère juste qu’elle est à Gryffondor. La vérité, dans pas longtemps, Mona Chollet va devenir ma plus longue relation. Je devrai la mettre sur le bail.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !