Ce qui manque le plus à Fanny Ruwet pendant ce confinement... Ce sont les siestes entre amis : un mélange de son activité préférée et de ses personnes préférées !

Salut les vieux. J’en peux plus de rester 6 jours sur 7 chez moi. C’est pas normal que ça soit vous le summum de ma semaine.

Il ne se passe plus rien. Et tout ce qu’il se passe est fade. Début de semaine, j’ai mangé une galette des rois. Toute seule. J’ai eu la fève. Mais à quoi bon ? A quoi ça sert d’avoir la fève si c’est pas pour partager ce moment avec d’autres, dont un enfant qui pleure parce qu’il ne l’a pas eue ?

C’est pour ça qu’on aime l’épiphanie : la frangipane voir les enfants pleurer. Je ** Voulais ** La ** Fève ** avec les yeux tout gonflés et le nez qui coule dans sa galette. Et là tu peux lui dire : tu vois, c’est pour ça que tu n’es pas prêt à entrer dans la royauté, tu n’es pas digne. Puis tu replaces ta couronne et tu salues.

Donc bref, je m’ennuie beaucoup en ce moment. Mais vous savez ce qui me manque le plus pendant le confinement ? Sucer des grosses b... non. Ce qui me manque le plus, c’est de faire des siestes entre amis.

Moi je dors beaucoup. Je fais des siestes, ce sont des nuits. Je fais des nuits, ce sont des comas. Certains appellent ça la paresse. J’appelle ça un don. Ma doctoresse appelle ça la dépression.

(Est-ce une chronique ? Est-ce du rap ? Vous découvriez la réponse le 20 janvier dans les bacs, avec mon album « à poings fermés », sur la pochette ça sera une photo de moi prête à en découdre).

Mais donc je dors beaucoup. Genre hier, je faisais ma sieste de 16h (16h, c’est pas l’heure hein, c’est la durée) et j’ai réalisé à quel point ça me manquait d’en faire avec mes amis.

Parce que pour l’instant, je ne dors qu’avec mon chat. J’étais à deux doigts d’en prendre un deuxième - je voulais l’appeler Vladimir Patoune - j’étais à deux doigts d’en prendre un deuxième juste pour avoir plusieurs êtres vivants différents dans mon lit. Et puis j’ai changé d’avis il y a quelques jours, quand j’ai entendu un bruit bizarre chez moi, et j’ai réalisé que c’était mon premier chat qui jouait avec ma cup. Le problème c’est que je la portais.

Mais donc vraiment, les siestes entre amis ça me manque. Parce que c’est vraiment un mélange de mon activité préféré et de mes personnes préférées.

