La passion de Fanny Ruwet dans la vie : Taylor Swift.

Ce que je préfère dans la vie : la vidéo YouTube d’un enfant qui mange un oignon en pensant que c’est une pomme. Il est vraiment sûr de lui donc il a les yeux qui pleurent de ouf mais il continue à manger. Et sa mère, plutôt que de lui dire, elle filme. Ça c’est mon genre d’instinct maternel.

Mais sinon mon autre passion dans la vie, c’est Taylor Swift. Pop star américaine : 9 albums, plus de 54 millions de disques vendus, 200 awards. Je l’aime énormément à tous les degrés possibles. Surtout que de ces derniers mois, elle a fait un truc zinzin. En très gros, elle n’avait plus les droits sur ses six premiers albums parce que les enregistrements appartenaient à son ancien label Big Machine, qui les a revendus sans son accord, donc énorme conflit, gros bordel. Mais donc ce qu’elle a dit, c’est : « OK, je ne possède pas ces enregistrements, par contre je possède les paroles et les arrangements des morceaux. Donc elle est en train de réenregistrer ses six premiers albums au complet, presque à l’identique pour pouvoir les commercialiser elle-même et éviter que le label ne se fasse de l’argent sur son dos.

C’est tellement stylé. J’aimerais tellement être Taylor Swift dans la vie. Et au lieu de ça, je suis juste moi. Et peut-être que vous aussi, vous aimeriez être Taylor Swift. Mais vous êtes juste nuls comme moi. Comment le savoir ? Eh bien je vous ai préparé un quiz : êtes-vous Taylor Swift ou moi ?

- Que faisiez-vous à 16 ans ?

a) Je signe mon premier contrat avec une maison de disque

b) Je roule des pelles à Audrey dans les toilettes du collège mais c’était juste parce qu’on était meilleurs amies.

- Qu’avez-vous fait ce ce week-end ?

a) J’étais en studio pour ré-enregistrer un album qui s’était déjà vendu à des millions d’exemplaires

b) J’ai eu mal à la jambe donc j’ai fini par appeler ma mère à 23h en pleurant en lui disant que j’avais un caillot. Il s’est avéré au final, que c’était juste un syndrome prémenstruel.

Fanny, 26 ans, découvre les règles.

- Quand vous ressentez une émotion négative, que faites-vous ?

a) J’écris une chanson, dans laquelle je raconte ce que j’ai sur le coeur. Cela m’aide à évacuer la tristesse de manière saine.

b) Aucune idée, je ne ressens plus d’émotion. Cela fait tellement longtemps que je les réprime que j’ai l’impression d’être morte à l’intérieur.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !