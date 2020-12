Fanny Ruwet vieillit. Pourtant, presque toutes les nuits, elle rêve qu'elle va rater son bac.

Ça va pas du tout. Je sens que je vieillis.

Cette semaine, j’ai augmenté la taille des caractères de mon téléphone. Je deviens vieille. Mes meilleures soirées, je les passe chez moi avec mon chat, à boire de la soupe. D’ailleurs, je me suis rappelée que certains enfants quand ils étaient méchants, ils se traitaient de « gros pleins de soupe ». Bah en fait être adulte, c’est réaliser que c’est la meilleure chose d’être plein de soupe.

Je vieillis. J’ai vu un article qui disait que Pornhub avait dû supprimer la moitié des vidéos de la plateforme. Et ma réaction ça a été de me dire : « Ils ont supprimé la moitié des vidéos… J’espère qu'ils ont laissé la fin ».

26 ans et je fais des blagues de papa. Et puis de toutes façons évidemment que s’ils devaient garder la moitié d’UNE vidéo ils garderaient la fin. Parce que si on a que le début d’un porno, on voit juste des gens qui jouent mal un scénario et une fille tirés par les cheveux. Vraiment, s’il n’y a pas la fin, ce sont de mauvais acteurs et une histoire nulle. En fait, un film porno sans éjaculation, c’est un film français.

Mais donc bref, ma vue baisse, je fais des blagues de daron, je sens que je vieillis et j’accepte. Je suis OK de vieillir. Mais alors pourquoi je rêve quasi toutes les nuits que je vais rater mon bac ? Ça fait 8 ans que j’ai quitté le lycée. C’est pas normal qu’à 26 ans, les seules fois où je suis en sueur dans un lit, c’est parce que j’ai pas rendu un devoir il y a huit ans. J’ai pas signé pour ça.

