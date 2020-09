Dans cette chronique, Fanny Ruwet nous explique comment faire pour éviter les ressentiments de son ex.

SALUT LES VIEUX. Je suis dans ma phase Balavoine. J’adore ce mec parce qu’il pose les questions et donne les réponses.

D’un côté il pose la question « Qu’est-ce qui pourra sauver l’amour ? » et de l’autre, il donne la solution dans une autre chanson qui s’appelle Soulève-Moi.

Alors que, clairement, ça ne lui a pas réussi d’être soulevé trop haut.

Mais bref, n’ayant jamais moi-même été très douée pour sauver l’amour, j’ai tout de même sauvé les meubles puisque je m’entends très bien avec mon ex. C’est tout ce qu’il me reste, hein.

Mais quel est donc mon secret ? Comment éviter les ressentiments de vos ex ? Eh bien, tout simplement, sortez avec un sociopathe. Il ne peut pas y avoir de ressentiments s’il n’y a pas d’émotion.

Alors je caricature évidemment en disant sociopathe mais sortir avec quelqu’un de très très rationnel et détaché, c’est fantastique. Clairement, c’est pas la fête du slip en terme de passion, hein. Il aura fait un tableau Excel de l’évolution de votre relation pour prévoir la date du prochain rapport. Et au final ça s’espace tellement qu’il n’y a plus de cases dans le logiciel. On a fini Excel. Seul truc qu’on a fini d’ailleurs. Enfin non, y’a aussi la relation.

Mais les gens trop rationnels ont plein de qualités :

- Ils sont hyper attachants, quand vous leur parlez, vous voyez bien qu’ils s’appliquent à fond pour être attentif même si en vrai il est en train de réfléchir à "dans quel œil je dois la regarder pour que ça ait l’air naturel."

- Secondement, ils sont avec vous pour des raison rationnelles : parce que vous êtes la personne ayant un ratio qualités / défauts qui correspond à ses attentes à un moment T. Et ça, ça fait plaisir. Moi une carte « je t’aime » ça me fait gerber. Mais une où il est écrit « tu es ma meilleure option ». Brrr. Faites m’en un T-shirt.

Autre avantage avec les gens qui ont du mal avec la vie sociale, vu qu’ils ont beaucoup de mal à connecter avec d’autres gens, si vous rompez, ben vous allez rester amis en fait. Parce qu’ils ont pas mis tous ces efforts dans une relation pour qu’elle disparaisse.

Après on est tellement seuls, on se retrouve à aller jeter à la mer des bouteilles vides et puis t’espères qu'on pourra lire à travers S.O.S. écrit avec de l'air.

Non, c’est trop chiant et laborieux de rencontrer des nouvelles personnes.

