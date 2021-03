Les théâtres sont toujours fermés. Les artistes ont hyper envie de remonter sur scène mais on ne peut toujours pas jouer devant un public. En revanche, sont autorisés les rassemblements de 35 personnes pour les funérailles. Ce constat a donné une idée à Fanny Ruwet...

Kikou les Zouzous.

Ça devient long hein. Je passe trop de temps chez moi seule avec mon chat, mon petit zouzou. Ça fait une semaine que je ne lui parle quasiment qu’en espagnol. Je ne parle pas vraiment espagnol. Et lui il ne parle pas vraiment. Mais je m’en fous. Maintenant, pour l’appeler, je crie : « Senior Zuzu ».

Dans ma tête, c’est un célèbre trafiquant de drogue mexicain sur couverture. Donc mon appartement est désormais connu sous le nom "El Cartel De Zuzu". Et est-ce que j’ai commandé un sombrero miniature ? Peut-être. Parce que ce n’est pas parce qu’on est un baron de la drogue qu’on ne peut pas être le plus mignon.

Bref, ça devient compliqué hein. J’ai trop de temps libre. Il est temps que les salles rouvrent hein. Qu’on puisse recommencer à travailler.

D’ailleurs à ce sujet, j’ai réfléchi. Et je pense avoir une ébauche de solution. Les théâtres sont toujours fermés. Les artistes ont hyper envie de remonter sur scène mais on ne peut toujours pas jouer devant un public. EN REVANCHE, sont autorisés les rassemblements de 35 personnes pour les funérailles. Bah des fois faut penser synergie hein.

Donc je profite de cette vitrine pour passer une petite annonce : si quelqu’un a un mort a prêter, vous pouvez le proposer via le hashtag #BalanceTonMort. Et tout sera fait avec respect hein, je suis pas… J’ai rien contre... J’ai moi-même un ami mort. Sans vouloir me vanter, j’ai déjà fait 15 minutes dans le cadre d’un colloque sur les soins palliatifs. Quand ils m’ont contactée j’étais là : « wow, enfin Fanny Ruwet, quelqu’un qui comprend mes centres d’intérêt ». Donc franchement, jouer à des funérailles c’est la suite logique. Je fais un petit 10 minutes avant la crémation.

