Fanny a toujours eu du mal avec la vie sociale et elle a appris qu’elle n’était pas la seule dans sa génération.

Je viens de déménager. J’ai pas encore Internet.

Donc je me disais « wow, ça va être assez compliqué de préparer ma chronique puisque j’ai pas accès au planning, je sais pas qui est l’invité de l’émission ». Puis je me suis rappelée que souvent, même pendant l’émission je ne situe toujours pas qui est l’invité.

Bref. Je lisais une étude l’autre jour - tu sais lire ? - eh oui, je ne suis pas qu’un corps de rêve. C’était une étude de l’Université de Pennsylvanie, qui nous apprend que ma génération, celle des millenials (= gens nés dans les années 80 - début années 90), eh bien c’est la génération qui se sent la plus seule.

La stat la plus parlante de cette étude : 22% des millenials n’ont pas d’amis. Super, enfin un sujet de chronique que je maitrise réellement.

Parce que sais que c’est dur à croire vu la qualité de la personne que je suis, mais j’ai toujours eu un peu de mal avec la vie sociale. Quand j’avais 13 ans, j’ai été invitée par erreur à un anniversaire parce que le gars s’était trompé de numéro. Ça explique beaucoup de choses.

Et toujours aujourd’hui niveau relationnel c’est pas ouf. Dans mon agenda Google, mes rendez-vous chez la psy sont dans la catégorie loisirs. Et même temps j’aime vraiment bien ma psy. Des fois ça me vexe qu’elle voie d’autres gens. Mais malgré tout, j’ai quand même quelques amis fantastiques aujourd’hui. J’ai des amies… Ces meufs, je les aime tellement, je pourrais leur prêter ma cup.

Mais pour l’instant, j’ai plus trop le temps de voir mes copains parce qu’ils sont à Bruxelles moi je suis quasi tout le temps ici à Paris pour le travail. Donc je me suis demandé si en fait mes meilleurs amis, ceux dont je suis la plus proche, c’était pas mes collègues en fait.

Donc j’ai voulu leur demander, si on était amis, je suis allée voir Nagui. Je lui ai demandé « Nagui, je compte pour toi ? ». Il m’a répondu « Evidemment, Ophélie ».

J’ai appelé Leila, je lui ai demandé si on était amies, elle m’a dit que non, que notre relation était entièrement basée sur le principe que j’écris des chroniques, la bande fait semblant de rire et à la fin, tout le monde est sous-payé sauf Nagui. Puis elle m’a demandé de supprimer son numéro.

Donc non, clairement, je vais devoir chercher ailleurs que chez France Inter si je veux me faire des amis à Paris.

N’hésitez pas à me contacter sur Instagram : Fanny Ruwet si vous voulez qu’on fasse connaissances. Mes hobbies, c’est la soupe de potimarron et Patxi de la Star Academy 2. Sait-on jamais que ça marche.

Parce que c’est pas évident de rencontrer des gens. Surtout que je suis assez timide et tout. Quand je veux devenir pote avec quelqu’un je suis là « heu… tu veux venir dans mon podcast ? ». Et c’est même pas une métaphore sale ni rien. Et d’ailleurs, je ne suis pas la seule, la timidité est la raison numéro 1 pour laquelle 3 américains sur 10 trouvent ça difficile de se faire des amis.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !