Un jour, Billie Eilish a fait une révélation à Fanny Ruwet à propos du sommeil. Elle nous raconte.

Coucou les zouzous.

Dites dites. Vous connaissez la différence entre une devinette qui fonctionne ? Moi non plus.

Bon les amis, vous le savez, moi je suis quelqu’un d’entier, comme le lait. Contrairement à Jacques Demy. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant. Et pourtant… J’ai réalisé que je jouais un rôle « Ah elle admet enfin qu’elle joue un personnage dans ses chroniques pleines de blagues de cul et de dépression ». Non, c’est pas ça. Ça c’est comme vraiment ma vie. D’ailleurs il y a quelques jours j’étais avec un garçon, qui a commencé à danser comme un petit zinzin sexuel, donc j’ai voulu faire semblant de mettre des billets dans son slip sauf que j’avais pas d’argent, donc j’ai mis un bon de cinq euros chez Franprix et une ordonnance pour du Prozac. J’ai conclu de ouf.

Mais bref, non. J’ai réalisé que je jouais un rôle, mais qu’on joue tous. « Va-telle parler du masque social que vous portons tous ?

- ARRÊTE D’ECRIRE DES D’INTERRUPTIONS IMAGINAIRES JUSTE PARCE QUE TA CHRONIQUE EST TROP COURTE.

- Ok ça va blablabla. Donc en quoi fait-on semblant ?

EH BIEN. Un jour j’étais en interview avec Billie Eilish (parce qu’avant j’avais un vrai métier) et elle m’a fait remarquer que c’est quand même cocasse que pour s’endormir, il faut qu’on fasse semblant de dormir. Au début je me suis dit : « Billie, pose cette drogue. Dans ma bouche ». Et puis j’ai réalisé qu’elle avait raison.

Quand on veut s’endormir, on se couche, on ferme les yeux et on fait semblant de dormir jusqu’à ce qu’on s’endorme. C’est vrai. Mais est-ce que je voulais savoir ça ? Non.

Parce que maintenant je me pose plein de questions :

- Si on dort mal, est-ce que c’est qu’on fait mal semblant ?

- Les insomnies, c’est parce qu’on est mauvais comédien ? Doit-on s’inquiéter pour Geremy Credeville ?

- Est-ce que si on sait qu’on fait semblant pour arriver à ne plus faire semblant, on fait moins bien semblant ? Je ne sais pas. Billie Eilish a ruiné ma vie.

