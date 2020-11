Fanny s'est essayée à l'astrologie et elle nous raconte

Rien n’a de sens. J’ai besoin de croire en des trucs.

J’ai besoin de croire que 2021 sera plus belle. Qu’il aura de l’amour, de la tendresse, des visages sur lesquels s’asseoir.

Mais pour l’instant y’a pas de sources d’espoir. Donc je me suis dit, foutu pour foutu je vais tenter l’astrologie.

Déjà parce que j’ai besoin de mettre mes échecs sur le dos des planètes. De me dire que si je suis pas productive pendant le confinement, c’est juste parce que je suis cancer ascendant larve.

Et puis aussi je voulais comprendre ce que ça veut dire « Mercure rétrograde ». Pas par curiosité mais parce que souvent les gens qui disent des trucs comme ça, ce sont souvent des filles un peu instables donc elles sont mon genre.

Donc je me suis un peu renseignée. Et déjà, - rétrograde en très résumé c’est quand y’a un astre qui fout le bordel et ça saoule tout le monde - rétrograde, ne pas confondre avec rétro-drague, là c’est quand t’invites une fille au bal.

Donc bref, après j’ai regardé mon profil astrologique. Déjà je suis cancer. Obligés d’appeler ça cancer ?

Parce que quand sur des sites d’astrologie je vois des phrases comme « voici le plus anticonformiste des petits Cancer » : j’imagine une tumeur qui écoute du punk.

Donc ça va pas. Donc on peut pas dire genre crabe ? Pourquoi nous notre signe c’est une sorte précise de crabe alors que les autres c’est l’espèce animale générale - les autres ils sont poissons, pas Truites - ils sont balance, pas Garmin Body .

Mais bon, j’ai continué à lire : parce que je voulais que l’astrologie me rassure, me dise que j’étais une bonne personne. Et à la place, elle m’a dit :

Les cancers peuvent être tellement sensibles qu’ils peuvent devenir possessifs et son exagérément jaloux.

MAIS MANGEZ VOS MORTS, LES ASTRES. MANGEZ VOS GRANDS MORTS.

MANGEZ VOS ETOILES. ARRÊTEZ DE ME DIRE DES TRUCS VRAIS MAIS QUE J’AI PAS ENVIE D’ADMETTRE, VOUS ÊTES PAS MY PSY, OK ?

