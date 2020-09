Ce matin, Fanny nous parle d’une cagnotte participative qui a retenu son attention...

SALUT LES VIEUX. Ça va ? Moi bof. Parce que cette semaine ma mère a partagé une image sur Facebook qui dit « La raclette c’est bien, la levrette c’est mieux ». Je comprends mieux pourquoi je suis née en juillet. Novembre il commence à faire frisquet.

Y’a une chaine Youtube que j’aime beaucoup, qui s’appelle Vilebrequin, c’est deux gars qui qui parlent de bagnoles.

Je n’y connais RIEN en voiture. Je sais pas conduire. J’ai passé mon permis une fois. L’examinateur m’a demandé « tu sais rouler », j’ai répondu « c’est pas toujours bien réparti mais ça se fume ». Je l’ai pas eu.

Mais bref, donc je regarde les vidéos des gars de Vilebrequin parce que je les trouve très rigolos. Et ils viennent de faire un truc déglingo : ils ont lancé un crowdfunding - donc une cagnotte où les gens donnent de l’argent pour financer un projet : et le projet de Vilebrequin, c’est de tuner une FIAT Multipla - donc la voiture moche avec un petit bourrelet devant : tuner une FIAT multiple et lui mettre un moteur de 1000 chevaux (Calme-toi Nagui). Ce qui ne sert à rien. Mais qui est très comique. La Morgane Cadignan des idées.

Et donc pour ce projet débilos, ils voulaient récolter 50.000€, ils ont eu 500.000 euros en trois jours.

Eh ben ça m'a fait du bien. Parce que 2020, elle est éclatée. En 2020, c'est plus facile de trouve de la cocaïne que de la sérotonine. Et ça c'est pas normal. Cette année, elle est dégueulasse. Mais s’il reste bien une seule chose positive en 2020, en plus de mon dernier frottis (mais c’était pas le COVID - ouf) c’est ça : c’est qu’il nous reste assez de candeur pour financer des trucs qui ne servent à rien mais sont juste rigolos.

Parce que les campagnes de financement participatif souvent ça sent la tristesse hein.

- les groupes de reprises des Red Hot Chili Peppers qui veulent « nous livrer leurs premières compositions personnelles pop rock », on a donné hein. C’est important de soutenir les artistes hein, mais là, moi ça me donne juste envie de leur donner mon argent en échange de la promesse que je devrai jamais écouté leur disque.

Tandis que le financement participatif pour des choses débiles, ça vend du rêve.

