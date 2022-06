Fanny nous raconte l'histoire de David originaire de Mons en Belgique à qui on a appris qu'il n'avait plus que 8 mois à vivre.

Il s’est passé un truc fou en Belgique. Thibaut Courtois a enfin gagné une coupe ? Hahaha très marrant. Non.

Y’a un mec qui s’appelle David, il vient de Mons, en Belgique.

Si t’es dans un Disney, ça veut dire que tu vas sauver Esmeralda et vivre entouré de gargouilles.

Mais dans la réalité malheureusement, une boule dans le dos, ça veut juste dire cancer de stade 4. Et en effet, David apprend qu’il n'a plus que 8 mois à vivre.

Tragique évidemment, (si on aime tout ce qui est : existence) mais il décide d’en profiter. Il plaque tout. Il quitte sa femme, il vend les parts de son entreprise, il déclare sa flamme à une amie et ils partent faire le tour du monde ensemble. Forcément il te reste 8 mois, tu les vis à fond.

Sauf que c’était il y a 12 ans. Et David n’est toujours pas mort.

Le mec, pire qu’Aznavour qui fait sa tournée d’Adieu pendant 15 ans. Et en fait, Il a refait des tests et le cancer a reculé et je cite David : “Finalement, je ne vais pas mourir et c’est assez embêtant”.

Ah, ça l’a refroidi. Mais pas autant que prévu. Comme on dit dans le jargon des tumeurs dorsales, il a les boules.

Parce que “Vis chaque jour comme le le dernier”. Oui. Mais si c’est pas vraiment le dernier, bah le lendemain t’as plus d’argent, trois MST et un tatouage de Nagui sur une moto. Donc faut plutôt vivre chaque jour comme l’avant-dernier.

Parce que soyons honnêtes, le dernier jour de ta vie, souvent, t’es au lit, sous morphine avec tes enfants qui cachent le service en argent avant que tous les cousins débarquent. Mais lui la maladie s’est barrée quoi. Franchement, la mort c’est plus ce que c’était. Faut tout faire soi-même. Est-ce qu’il reste encore une maladie digne de confiance ?

Le mec avait commencé à faire des plans, il se projetait, il avait parlé de son cancer à ses proches en disant que c’était sérieux.. puis il s’est fait ghoster. Y’a de quoi perdre la boule. A défaut de perdre ses cheveux.

On vend du rêve aux petites filles mais ça n'arrive que dans les films les cancers fulgurants.

C’est sûr le mec quand il mourra, son épitaphe ça serait : Enfin ! Je vous avais dit que c’était le bon.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !