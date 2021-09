On a demandé à Fanny de participer à un gala SOS Suicide

Coucou les Pipous!

Ce soir je joue mon spectacle devant des étudiants en collaboration avec Nightline qui est un service d’écoute pour les étudiants qui se sentent seuls, déprimés. Et qui aborde plein de question de santé mentale. Et je suis très heureuse qu’ils m’aient proposé de faire ça avec eux, mais en même temps je me dis : moi ? Pour une association qui essaie de lutter contre la solitude et l’anxiété ? Non hein. Tu demandes pas à Guillermo de présenter un colloque d’orthophonistes.

Mes chroniques, c’est 50% de blagues de pénis et 50% de blagues de dépression. Alors que j’aime aucun des deux. Sérieux, j’ai plus de cachets qu’un meuble antique. Je suis sûre qu’un jour ma psy va me quitter en me disant « Non mais c’est pas moi c’est toi ». Donc aller dire à des jeunes « Vous inquiétez pas, ça va aller ». Je suis pas crédible. Mais pourtant, dans la même veine (à ne pas trancher), on m’a demandé de participer à un gala SOS Suicide. Evidemment avec plaisir. Mais j’ai quand même eu un moment de… « On est pour ou contre ? » Parce qu’en vrai, je comprends la démarche. Si t’es à une fête et que tu t’amuses pas, tu t’en vas. Je me disais peut-être que le SOS de SOS Suicide c’est genre « SOS on a besoin de conseils ». Quel dosage prendre ?

Bienvenue dans mon tutoxico. Et leur slogan ça serait : La vie c’est comme la France, tu l’aimes ou tu la quittes. Peut-être qu’il existe des blogs suicide comme il y a des blogs voyages ? « On a testé pour vous… » Par contre dans les rédactions, il doit y avoir un de ces turnover. Mais ça serait pratique. Des articles : Fanny Ruwet 1 sur 5 - quelle artère choisir ? - Dernières tendances en matière de nœuds coulants. - La meilleure application d’horaires de train en temps réel. Les bons plans « dernier repas » ? Pour plus d’aisance, évitez les repas trop lourds - sauf si vous choisissez le suicide par pendaison.

On pourrait faire des petits ateliers : les 5 points essentiels d’une lettre de suicide efficace. Moi d’office je la commencerais par : « Salut ça va ? Moi bof »

