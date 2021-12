Du haut de ses 27 ans, Fanny se sent déjà vieillir et son aigreur grandir. Déjà nostalgique de l'époque que nous vivons, elle nous met en garde : nous sommes les futurs oncles racistes.

La fin approche. J’ai beau avoir seulement 27 ans, je sens que chaque jour me rapproche de la mort.

Déjà maintenant, je manque souvent de mourir. En général au restaurant. Plein de fois, j’ai soif, je veux prendre mon verre mais je prends la bougie. Darwinisme de base. A mon enterrement on passera "This Girl is on Fire". Pshh.

Mais en attendant, je sens que je vieillis. Là je suis hyper excitée parce que la semaine prochaine avec mes amis, on va faire une Scrablette. C’est une soirée Scrabble et raclette. Quelle vie. Du fromage et des lettres. C’est comme des chiffres et des lettres mais en gras.

D’ailleurs en allant à la fromagerie pour la raclette, j’ai compris que j’étais vieille. J’ai vu « gouda jeune », je me dis dit « oh le vantard ». Et bon, quand t’es jalouse d’un fromage, c’est la fin.

En terme d’intelligence, par contre, je reste très jeune. Régulièrement, je joue à chat avec mon chat. J’arrive près de lui, je crie « c'est toi le chat » puis je pars en courant. Ça me fait ma journée.

Mais à part ça, je sens que je vieillis. Ce qui me fait réaliser, les zouzous. Noël approche. Donc on va entendre plein de blagues sur le fameux oncle raciste qu’on a tous et qui va plomber l’ambiance. Hahahaha. Oui. Sauf que. Dans 30 ans, l’oncle raciste, ça sera nous.

On est les fermés d’esprit de demain. Dans 30 ans, on reprochera le monde entier aux jeunes.

