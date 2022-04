Fanny en a assez qu'on lui demande quand est-ce qu'elle passera son permis et elle nous explique pourquoi elle ne le passera jamais !

Ptet' avec l’augmentation du prix de l’essence nos darons vont arrêter de nous saouler parce qu'on a pas le permis de conduire...

Quand j’étais petite, mes parents m’ont gavée pour que je marche. Maintenant ils veulent que je roule ? Je crois qu’ils veulent juste que je parte, en fait.

Surtout que si je suis pas capable d’avoir mon permis, c’est de leur faute. Ils m’ont habituée à me conduire partout. Concrètement, pendant 9 mois de ma vie, ma mère était mon véhicule (c’est mon père qui avait fait le plein). Fallait pas m’habituer. Mon échec, c’est leur échec.

Parce que sérieux, je parle au nom de tous les loosers de ma génération : on en a marre qu’on nous pose la question de quand on le passera. On est une génération paumée, on sait pas où on va donc pourquoi on irait en bagnole ?

Quitte à regarder sa vie passer sans avoir où aller, autant que ce soit pas à travers un pare-soleil Dora.

De toutes façons, vu que dans 3 mois la Russie aura envahi le monde, le seul qui sera utile c’est le permis char. Là vous aurez bien l’air malin. Ça sert à rien de savoir changer un pneu si tu conduis un char. Et clairement je vais pas changer une chenille alors que je pourrais en lancer une.

Moi je conduis pas parce que j’ai peur. J’ai hyper peur au volant. Et faire face à ses peurs oui, mais pas quand ta peur c'est un camion.

Puis t’façons, j’ai plein d’autres raisons de pas passer mon permis...

Déjà, je l’ai raté deux fois. Ça commence à devenir un petit budget. Avec le prix que me coûte le permis, je peux clairement me payer un chauffeur.

L’écologie, vu l’état de la planète, est-ce qu’on a vraiment besoin de plus de gens qui conduisent ? Est-ce qu’il y a pas déjà assez de gens dans ce pays qui laissent la priorité à la droite ?

Et puis de manière générale une bagnole ça coûte si cher : la voiture, l’assurance, les péages… Ça coûte super cher. Donc là en ce moment les gens ils se plaignent de la hausse des prix... Mais si vous aviez pas de voiture, peut-être que vous pourriez vous permettre d’acheter de l’essence. Hé hé. Je suis un génie.

Le seul avantage des voitures, c’est que tu peux juger les gens en fonction du véhicule qu’ils ont, tu comprends où ils en sont dans la vie.

Si un mec a un break, il veut des enfants. S’il a une fourgonnette, il aime les enfants. S’il a une plaque personnalisée "beau gosse", c’est un enfant.

Mais ça vaut pas la peine. Puis t’façons j’habite en ville donc j’en ai pas besoin. Y’a plein de transports en commun.

Donc pourquoi mettre un sapin qui pue dans ton véhicule alors que tu peux avoir un mec entier qui sent l’alcool et l’agressivité juste à côté de toi dans le métro ? Est-ce que le petit sapin il sort sa teub quand t’arrive à Barbès-Rochechouart ? Neni ! Ça me manquerait trop.

